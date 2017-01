Na Vysočině připadl sníh a fouká, dopravu ztěžují sněhové jazyky

Dukovany - Společnost ČEZ podala na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení dalšího provozu druhého reaktorového bloku Dukovan. Desetiletá licence pro druhý blok Dukovan měla původně končit s minulým rokem, ale úřad ji na žádost firmy vloni prodloužil do 10. července 2017. Kvůli prodloužení provozu investuje ČEZ řadu let do modernizace elektrárny.