Na trati z Jemnice pojede vánoční vlak

Jemnice - Na železniční trati Jemnice Moravské Budějovice bude v úterý 27. prosince jezdit vánoční vlak. Znít v něm budou koledy a pro cestující bude připraven čaj i svařené víno.

Výletní vlak.Foto: Deník/ František Vondrák

„Bude to letošní poslední výletní jízda," řekl Martin Kouřil z pořádajícího Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Pravidelné osobní vlaky do Jemnice nejezdí už šest let, podle úřadů skončily kvůli ztrátovosti. Státem avizovaný prodej památkově chráněné dráhy se zatím neuskutečnil.

Spolek pořádá výletní jízdy na této trati několik let. Jeho výletní vláček o letošních letních prázdninách přepravil kolem tří tisíc lidí, srpnový program jim připomněl 120 let od zprovoznění železnice. „Jsme velice spokojeni, protože se nám podařilo přilákat větší množství cestujících než loni," uvedl Kouřil.

Vánoční vlak vyjede z Jemnice v 10.30 a ve 14.30 hodin. Na nádraží v Moravských Budějovicích bude při této příležitosti otevřena výstava modelů vláčků. Vzhledem k omezenému počtu míst ve výletním vlaku by si je zájemci měli zarezervovat.

Na 21 kilometrech dráhy mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí přestaly pravidelné osobní vlaky jezdit 31. prosince 2010. Prodej železnice se protahuje. Podle vyjádření Správy železniční dopravní cesty z letošního léta měla být soutěž vyhlášena na podzim. Podle novějšího sdělení správy bude dráha nabídnuta k prodeji v prvním pololetí příštího roku. „Ta trať si zaslouží, aby zůstala zachovaná jako rozvojový prvek regionu," řekl Kouřil. Spolek si koupi dráhy nemůže dovolit. „Ale budeme se snažit domluvit s jakýmkoliv vlastníkem," řekl.

Nejlepší by podle Kouřila bylo, kdyby trať nadále provozoval stát a kraj aby na ní znovu začal objednávat osobní dopravu. V oddalování prodeje trati zatím nevidí problém, protože o údržbu kolejí se státní organizace stará.

Kromě výletních vlaků po trati příležitostně jezdí i nákladní vlaky, hlavně se železným šrotem. V horizontu zhruba deseti let by ale podle Kouřila železnice do Jemnice potřebovala větší investice.