Na Sádku kvetou broskvoně. Podívejte se.

Kojetice - V sádeckém vinařství u Kojetic nejenže v těchto dnech už raší některé odrůdy révy, ale také růžově kvetou broskvoně. Vidět jsou už zdálky, ještě hezčí jsou však zblízka. Malý sad stojí u historického kládového lisu, který je součástí vinohradu.

V posledních dnech tam však nepanovala radost z kvetoucích broskvoní, ale spíše obavy z mrazů. "O broskvoně mám strach. Na noc je raději přikrýváme," řekl v pátek majitel Vinařství Sádek Lubomír Lampíř.

Podle něj už mrazy škodily, viniční trati Pod Sádkem se však zatím ty silnější vyhnuly. "Stačilo by, aby bylo mínus dva, a už by to bylo špatné," podotkl Lubomír Lampíř. "Na Břeclavsku už škody jsou hlavně na méně odolných odrůdách révy. My jsme tady ve vyšší nadmořské výšce a nástup jara a rozpuku je tady pozvolnější, takže u nás se zatím mírné mrazy neprojevily," dodal majitel sádeckého vinařství.