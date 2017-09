Na pumptrackové dráze se projede dítě na odrážedle i padesátiletý rodič

Třebíč - Projekt multifunkčního areálu pro bikery podporuje i třebíčský rodák Tomáš Zejda, profesionální biker, který se dlouhodobě řadí mezi světovou špičku.

V Třebíči se dlouho řeší vybudování nového sportovního areálu pro bikery. Co by to pro Třebíč znamenalo?

Jednoznačně by se Třebíč posunula na úroveň, kde už takové parky mají. Nejde jen o výstavbu několika překážek pro bikery, jde o výstavbu celého sportovního areálu, kde najdou využití snad úplně všichni. Rodiče s dětmi, bikeři, skateboardisti, kteří momentálně nemají pořádné podmínky pro ježdění a progres. Na takové pumptrackové dráze se projede jak dítě na odrážedle, nebo jezdec na in-line bruslích, tak i padesátiletý cyklista. Na dráze si může každý bezpečně zdokonalit své jezdecké dovednosti, díky kterým může předejít i pádu při obyčejné jízdě někde v terénu.

Jak se daří vašemu projektu krytého bikeparku v třebíčské tělocvičně?

Tento projekt jsem měl v hlavě dlouhou dobu. V České republice nefunguje žádné oficiální místo k tréninku přes zimní období. Řešil jsem dlouho nějaké vyhovující prostory, ale vždy tam bylo nějaké ALE. Hlavně skrz financování. Ve chvíli, kdy přišla podpora ze strany města Třebíče, nemohl jsem dále otálet. Prostory v borovinské tělocvičně jsou 22 krát 11 metrů, proto jsem se rozhodl vybudovat pouze to nejnutnější, a to skok do molitanu, díky kterému je hala stala nejvytíženějším místem pro bikery v tuzemsku. Máme za sebou první zimu, uvidíme, jak bude vše fungovat nadále. Už mám plány na nějaké lehčí změny, chtěl bych udělat místo přístupné úplně všem.