Myslibořický pedál startuje do jubilejního patnáctého ročníku

Myslibořice - Už v sobotu si nezapomeňte nasadit cyklistické helmy a úsměv na tvář. Odstartuje totiž 15. ročník Myslibořického pedálu, a obojí je povinnou výbavou. Závod je určený pro přátele cyklistiky, ale také krásné přírody.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Trasa povede po lesních cestách v okolí Myslibořic. Registrace závodníků bude probíhat od 9.15 hodin a v 10 hodin začne samotný závod. Hlavní trať bude dlouhá 10 až 12 kilometrů, dětská bude mít pět kilometrů.

Cyklisté budou rozděleni do pěti kategorií. Opravdoví závodníci, sváteční jezdci, děti od 11 do 15 let a děti od pěti do 10 let. Ceny se budou losovat. Závodníci budou moci vyhrát jízdní kolo nebo dětské jízdní kolo. V případě špatného počasí se závod nekoná.