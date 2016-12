Mostišťská voda teče už 50 let

Třebíčsko - Je to už 50 let, co do Třebíče poprvé přitekla voda od Vídně u Velkého Meziříčí. I když šlo o velký projekt, vypadá to, že byl vybudovaný správně. Sloužit lidem by totiž měl ještě další desítky let.

Prohlídka přehrady Mostiště.Foto: DENÍK/Eva Drdlová

Ještě před výstavbou spoléhaly tisíce lidí na severu Třebíčska na vodní zdroje, které dnes nelze označit jako bezpečné a hygienické. „Na přelomu 19. a 20. století se voda do Třebíče do kašen na Karlově náměstí přiváděla z rybníku Baba. Napá-jel se tam i dobytek. To nemohlo dlouho vydržet," poznamenal ředitel třebíčského divize Vodárenské a. s. Jaroslav Hedbávný. Ani když se kašny zbouraly a nahradily je výtokové stojany, kvalita vody se příliš nezvýšila. A protože ani množství už potřebám lidí nedostačovalo, začaly se ještě před druhou světovou válkou objevovat nápady na přivedení vody z lesů u Heraltic. Budování trvalo čtyři roky a vody byl před dokončením stále nedostatek. Proto lidé k uhašení žízně využívali i řeku Jihlavu. Šlo o provizorium, přineslo ovšem několik novinek. Přípojek do domů se ve 20. letech minulého století dočkali obyvatelé ulic Bráfova a Sirotčí. Nepřineslo to pouze výhody. Vodovodní potrubí totiž poprvé v Třebíči doplnily vodoměry. To však nebyla ta nejméně vítaná novinka. Potrubí totiž bylo vyrobeno z olova, tedy sice z nerezavějícího, ale z toxického kovu. Otrávilo se několik lidí. S dostavbou heraltického vodovodu se Třebíčanům v roce 1940 ulevilo. Získali kvalitní zdroj pitné podzemní vody, avšak množství brzy opět nedostačovalo. Nápady na vybudování přehrad na Klapovském potoce a řece Brtnici se neuskutečnily. „Z dnešního pohledu to byly úsměvné návrhy," podotkl Hedbávný. Voda z Mostiště tekla v Třebíči poprvé 29. listopadu 1966. Následovalo vybudování odboček do vsí. Jedna z nich přivádí vodu až do Koutů a Čechtína.

Autor: Kamil Černý