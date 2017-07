OBRAZEM: Most přestál invazi i povodně. Zničila ho teprve oprava

Náměšť nad Oslavou - Přestál invazi sovětských vojsk, přepravu těžkých nákladů při stavbě dukovanské elektrárny i povodně. Most, řečený „malý moravský Karlův" v Náměšti nad Oslavou paradoxně dokázala poničit až rekonstrukce, která mu měla naopak pomoci.

Při opravě, která začala ještě za komunistů na jaře roku 1989 a skočila v roce 1992, dostal most železobetonovou desku. A brzy se ukázalo, že to nebyl dobrý nápad. „Železobetonová deska tam nemá co dělat. Se změnou teplot se pohybuje, funguje podobně jako bimetalový pásek. Potrhá vše, co leží nad ní,“ popisuje starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.

Na mostě jsou viditelně poškozené zídky a sokly, podle starosty jsou potrhané také izolace a pohyby železobetonové desky ubližují i sochám. Jen dlažba na mostě vypadá zachovale, díky tomu, že je uložena v pískovém loži.

Radnice v minulých letech pověřila odborníky, aby most prozkoumali. Řešení hledali lidé z Vysokého učení technického v Brně i specialisté z firmy, která se zabývala opravou skutečného Karlova mostu v Praze. „Návrh řešení máme na stole. Městská rada na příštím zasedání určí nejvýhodnější nabídku,“ řekl Měrka.

Následovat bude zpracování projektu na novou opravu mostu. Na samotnou záchranu památky dojde nejdříve v roce 2019. „Půl až tři čtvrtě roku se bude projektovat. Budeme se také ucházet o finanční prostředky u ministerstva kultury. Jde o výjimečnou záležitost,“ podotkl starosta. Doplnil, že železobetonová deska zřejmě na mostě zůstane, dělníci ji ale rozřežou, aby vznikly dilatační spáry.

Barokní most přes řeku Oslavu je dnes pěší zónou. V minulosti měl most důležitou funkci spojovat zámek s vlastním městem. Vedla přes něj hlavní dopravní tepna mezi Třebíčí a Brnem. Až v roce 1986 byl dokončen nový silniční most přes řeku a veškerá doprava byla svedena na něj.

Nejvíce památka trpěla od šedesátých let minulého století. Při běžném denním provozu docházelo k neustálým otřesům, které registrovali i chodci na mostě. Podle sčítání z roku 1979 projelo po mostě denně přes 5000 vozidel včetně nákladních automobilů a rozměrných transportů. Kritickou zátěž pro most představovala povodeň v květnu 1985. Most ve zkoušce stoletou vodou obstál.

O mostuNáměšťský most bývá nazýván "malý moravský Karlův". Po Karlově mostě je totiž u nás největším mostem s nejbohatší sochařskou výzdobou.

Barokní most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enkenvoirtu v roce 1737.

Na mostě je umístěno celkem dvacet soch, deset po každé straně. Symboliku v sobě nesou sochy andělů, umístěné na konci obou předmostí. Jsou to archanděl Gabriel, archanděl Michael, archanděl Rafael a anděl od nebeské brány. Andělé v křesťanské symbolice představují ochránce a strážce. Jejich rozmístění mělo být ochranou mostu i jeho uživatelů.

Originály soch z mostu jsou uloženy v lapidáriu na náměšťském zámku.

Most je dlouhý 75 m a široký 8 m. Uprostřed mostu dosahuje mostovka výšku 6 m nad říčním prahem. Most tvoří 7 klenebních oblouků o nestejné šíři.