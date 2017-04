Most je hotový. Bráfova třída se zavře už v pondělí

Třebíč – Bráfova třída se uzavře o týden dříve, než se ještě před pár dny plánovalo. Náročná rekonstrukce, při které bude nutné sladit opravu vozovky i sítí pod ní, měla podle informací z radnice začít 1. května. Neprůjezdná ale velká část ulice bude už od pondělí 24. dubna.

Důvod náhlé změny je podle vedoucího odboru dopravy Městského úřadu v Třebíči Aleše Kratiny poměrně jednoduchý. „Ještě před týdnem jsme vycházeli ze starších informací a z opatrnosti vzhledem k nejistému termínu dostavby Podklášterského mostu. Protože se to stihlo, může oprava Bráfovy třídy začít dříve než začátkem května,“ vysvětlil Aleš Kratina.

Rekonstrukce uzavře úsek Bráfovy třídy od budovy okresního soudu k evangelickému kostelu, a to na tři měsíce. Nepůjde přitom jen o opravu vozovky. Pod silnicí vede kanalizace a vodovod, místy v hloubce až čtyři metry. Ředitelka vysočinské pobočky Ředitelství silnice a dálnic, kterému silnice patří, Marie Tesařová Deníku již dříve řekla, že zkoordinovat všechny práce bylo náročné. ŘSD nejprve nechá odfrézovat povrch silnice, aby posléze na místě mohli pracovat síťaři. Po nich se tam vrátí silničáři.

Kvůli pondělnímu uzavření této dopravní tepny se narychlo opravovalo v ulici Znojemská. Od křižovatky s ulicí Spojovací ke kruhovému objezdu u obchodní centra Stop Shop už leží nový povrch a místo bude od pátečního večera znovu otevřené.

Ještě rychleji se rekonstruovalo v ulici Táborská v Týně. Stavební technika se tam přesunula v pátek brzy ráno, aby se nejpozději neděle stihla odfrézovat stará vozovka a položit nová. „Lokální vysprávky a oprava povrchu na ulici Táborská budou trvat ještě celý víkend,“ potvrdila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Do už tak složité situace je nutné připočíst i dokončovací práce na novém Podklášterském mostu. Demolice jeho předchůdce začala loni na jaře a nové přemostění mělo být podle původních plánů hotové ještě před koncem loňského roku. Práce se však zdržely a ještě včera nebylo definitivně jisté, zda se most o víkendu otevře.

Potvrdilo se to až v pátek krátce před polednem při kontrole, které se zúčastnili zástupci stavitele, Kraje Vysočina, kterému most patří, a města Třebíče. Most bude průjezdný poprvé v sobotu v 17 hodin.

Opravy v ulicích Znojemská, Táborská a práce na Podklášterském mostě bylo nutné dokončit právě o tomto víkendu. Všechna tři místa totiž budou sloužit jako objízdné trasy v době uzavírky Bráfovy třídy. Vše se nejspíš stihne, řada řidičů přesto očekává dopravní komplikace. A přidávají se k nim i policisté.

Ti se proto ve větší míře než jindy budou pohybovat právě v místech, kudy objízdné trasy povedou. „Předpokládáme, že tam mohou vznikat dopravní problémy, především v dopravních špičkách, protože průjezd těmito ulicemi provoz zpomalí,“ podotkla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Řidiči nákladních vozidel budou muset Bráfovu třídu objíždět přes Jaroměřice nad Rokytnou a Moravské Budějovice, osobní doprava bude ve směru k Náměšti nad Oslavou sjíždět z Masarykova náměstí k poště a dále až do ulice Brněnská. Řidiči jedoucí k Velkému Meziříčí budou muset přes Podklášterský most a dále městskou čtvrtí Týn.

Kvůli hustší dopravě přibude na obou objízdných trasách pro osobní vozidla semaforů. Světelná signalizace bude nově na křižovatce u centrální pošty a také v křižovatce ulic 9. května a U Kuchyňky. Semafory také dočasně nahradí malý kruhový objezd v Hrotovické ulici. „Apelujeme proto na všechny řidiče, kteří budou projíždět městem, aby dodržovali všechny dopravní značky a chovali se ohleduplně,“ dodala Dana Čírtková.

Komplikace mohou podle ní vznikat právě v křižovatkách řízené semafory, tedy u pošty, v křížení ulic 9. května a U Kuchyňky, ale třeba také na Masarykově náměstí u gymnázia.

„Řidič nesmí vjet do křižovatky, pokud by musel kvůli situaci za křižovatkou zastavit v křižovatce,“ upozornila Čírtková. „Toto ustanovení stále mnoho řidičů nezná nebo úmyslně porušuje a pak v místech frekventovaných křižovatek vznikají kolizní situace. Křižovatka je neprůjezdná, neboť ji řidiči svým bezohledným chováním zablokovali,“ doplnila.

Na plynulost a bezpečnost provozu budou ve zvýšené míře dohlížet policisté i městští strážníci. Podle Dany Čírtkové ale nemohou být na místě nepřetržitě 24 hodin.