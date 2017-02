Mikrojesle v Jemnici nejspíš nevzniknou

Jemnice – Několik rodičů už se v Jemnici těšilo, že své děti budou moci dávat na několikahodinové hlídání do takzvaných mikrojeslí. Autorky projektu už na to dokonce mají přislíbenou dotaci, teď ale budou muset od záměru nejspíš odstoupit.

Ilustrační fotoFoto: Deník/František Vondrák

Mezi podmínkami pro získání dotace totiž byla existence prostorů, třeba jen bytu, jehož užívání by bylo bezplatné. Jemnický Spolek pro alternativní vzdělávání to chtěl vyřešit tím, že uzavře partnerství s městem, které by mu prostory bezplatně poskytlo. Radnice byla záměru zprvu nakloněna a od jara loňského roku se hledalo vhodné místo. Nakonec radní nejvíce diskutovali nad bytem v budově bývalé městské sýpky, jejíž fasádu nechalo vedení města nedávno opravit. Z nápadu ale nakonec sešlo. Na úpravy bytu pro mikrojesle by totiž padly další statisíce korun.

To však nebyla největší překážka před dohodou. „Jde o pilotní projekt a za dva roky můžeme koukat, jestli má děti kdo hlídat nebo jestli je o ně dobře pečováno. Pokud by se totiž stalo cokoli neočekávaného a dotační podpora od státu skončila, tak by město muselo mikrojesle provozovat za vlastní. Do takového rizika jsme jít nemohli,“ vysvětlil jemnický místostarosta Petr Novotný.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo pilotní projekt na dva a půl roku. Poté rozhodne, zda je účelné v podpoře projektu pokračovat. Právě toho se zastupitelé v Jemnici obávali a proto mikrojesle sice podpořili, ale pouze tím, že jejich činnost budou propagovat na internetových stránkách města.

Podle sociální pedagožky Jany Daněčkové, která je jednou z autorek jemnického projektu, to však pro zahájení provozu stačit nejspíš nebude. „Město nám prostory neposkytne, takže musíme jednat o pronájmu v soukromém sektoru. Tím nám ale vyskočí nájemné, což podmínky dotace neumožňují. Peníze na nájem bychom mohli získat vybíráním školkovného, to je ale taky proti podmínkám dotace, mikrojesle totiž mají být zdarma,“ shrnula.

Nyní chce Jana Daněčková komunikovat s úředníky z ministerstva a pokusit se vyjednat takové podmínky, aby mikrojesle mohla s několika dalšími ženami v Jemnici otevřít i přes nastalou situaci. Jisté je, že bez získání dotace se tak nestane.

Díky penězům z Evropské unie, které začne brzy Ministerstvo práce a sociálních věcí přerozdělovat, má po celé České republice v nejbližší době vzniknout asi sedmdesát mikrojeslí pro děti od půl roku do čtyř let. Celkem jde o podporu ve výši více než 133 milionů korun. Kromě Spolku pro alternativní vzdělávání v Jemnici má přislíbenou dotaci na Vysočině ještě mateřská škola v Novém Městě na Moravě. Podle Jany Daněčkové vzniknou mikrojesle také například ve Znojmě.