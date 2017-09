Městys Okříšky rozdává peníze rodinám prvňáčků

Okříšky - Rodiny prvňáčků a dětí, které nastupují do mateřské školy, obdrží od radnice v Okříškách finanční příspěvek. Letos se bude peněžní dar týkat 38 dětí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Cílem programu je pomoc rodinám s malými ratolestmi pokrýt finanční náklady na vybavení při nástupu do školy. Příspěvek se týká dětí, které letos nastupují od 1. září do Mateřské školy Okříšky, ty obdrží částku 1000 korun, a do první třídy Základní školy Okříšky, které mají právo na příspěvek 1500 korun. Podmínkou je samozřejmě trvalý pobyt v Okříškách,“ uvedl starosta městyse Zdeněk Ryšavý.