Maturita je ještě čeká, ale tu jadernou už mají v kapse

Dukovany - Do Jaderné elektrárny Dukovany se na tři dny sjeli středoškoláci z celé České republiky. Nebyli to obyčejní studenti, ale technicky zdatní kluci a holky, které zajímají moderní technologie a energetika.

V Jaderné elektrárně Dukovany se koncem minulého týdne konal 9. ročník jaderné maturity. Této odborné stáže se zúčastnilo 33 studentů a pedagogů z průmyslových škol a gymnázií. Cílem stáže bylo mladé techniky seznámit s fungováním jaderné elektrárny. Po úvodní sérii přednášek si studenti prohlédli strojovnu, havarijní štáb, sklad vyhořelého jaderného paliva nebo úložiště jaderného odpadu.

„Neméně důležitým cílem stáže bylo nabídnout i možnosti budoucího pracovního uplatnění nebo další spolupráce se Skupinou ČEZ. Studenti tuto příležitost vítají, protože je to mnohdy poprvé, co se dostanou do provozu a vidí, co kdo dělá,“ popsal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Závěr stáže patřil „Králi jaderné maturity“, což je ten, kdo nejlépe zvládne finální znalostní test. Tento rok se vítězem stal Vojtěch Vyplel ze SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská.

„Studenty velmi překvapil přísný bezpečnostní systém elektrárny. Ti zvídavější dokonce řešili otázku, zda je elektrárna připravena na útok vzducholodě,“ doplnil mluvčí.