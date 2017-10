Manželský pár z Třebíče zahájil v Punkvě otužileckou sezonu

Třebíč - Otužilci zahájili sezonu. Tradičně pro ně začíná proplaváním ponorné říčky Punkvy v Moravském krasu. Do vody o teplotě devět stupňů Celsia se první říjnovou neděli ponořili i dva členové Klubu ledních medvědů z Třebíče, manželé Kedroňovi.

Manželé Kedroňovi při zahájení otužilecké sezony v Moravském krasu.Foto: Zdeněk Mikoláš

Poprvé ponornou říčku proplavali minulou zimu, která byla otužilecky velmi náročná. Letošní teplota vody jim tudíž nečinila potíže.

Třebíčský klub má v současnosti 30 členů a jak už to bývá, lidé přicházejí a odcházejí. „Některým stačí, že to zkusí, některým to nedovolí jejich zdravotní stav. Ale většina těch, kteří proplavou jednu celou zimu, už u otužování zůstává,“ hlásí Zdeněk Mikoláš z Klubu ledních medvědů v Třebíči.

Zájemci, kteří by chtěli otužování zkusit na vlastní kůži, najdou členy klubu každé úterý v 16 hodin a v sobotu v 10 hodin v Třebíči na konci ulice Polanka u parkoviště. Jako každý rok, týden před Vánocemi v sobotu 16. prosince ve 13.30 hodin proběhne i letos propagační ukázka otužování u finančního úřadu v Třebíči.