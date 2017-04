Lidé topnou sezónu podcenili, nyní přikupují uhlí

Třebíčsko – I když je konec dubna a jaro je v plném proudu, počasí si stále dělá, co chce. Před dvěma týdny teploměry ukazovaly i dvacet stupňů a nyní, aby lidé znovu vytáhli zimní bundy a přitopili si z posledních zbytků dřeva a uhlí.

Ilustrační foto.Foto: Eva Kořínková

O tom, že lidé letošní topnou sezónu podcenili, svědčí fakt, že i nyní uhelné sklady nadále prodávají topná paliva. „O uhlí byl před Velikonocemi zájem jako o housky v krámě. Prodáváme kila, metráky a tuny. Letošní sezóna je lepší než ta loňská a to ještě ani neskončila,“ komentoval situaci Vratislav Pipal z T.U.S. Třebíč.



Oproti tomu ale v Moravských Budějovicích není zájem nijak enormní. „Poptávka je teď trochu lepší, lidé si jezdí s vozíky za auty, ale jinak to není nic závratného. Letošní sezóna byla celkem slušná, když to srovnám oproti dvěma třem letům zpátky,“ sdělil František Veverka z uhelných paliv V+K.



Podobná situace je i v Jaroměřicích nad Rokytnou. „Zájem se zvýšil minimálně. Sice je to o trochu lepší, ale žádná sláva. Prodej se nám zvýšil, když byly mrazy v lednu, ale v únoru zase poklesl. Březen byl doslova katastrofální, až teď v dubnu se to trošku zvedlo, ale to bude tím, že už máme jarní slevy,“ míní Jana Klímová z Uhelných paliv B+B.