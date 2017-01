Lepší než mezi salámy. Dvě obce převezmou provoz pošty

Třebíčsko - Současné vedení České pošty by rádo ukončilo provoz stovek svých poboček na venkově, představilo proto projekt Pošta Partner. Ten má fungovat tak, že pobočky budou v obcích zachovány, ale nově je bude provozovat obchod s potravinami, hospoda nebo obec. Česká pošta novému provozovateli slibuje, že bude na mzdu pracovníka přispívat a bude také vyplácet bonusy za služby, které na pobočce skutečně provede.

Řada starostů projekt kritizuje a tvrdí, že ke změnám v provozu pošt není důvod. „Jednání u nás alespoň prozatím skončila tím, že jsme představili podmínky, za kterých by mohlo pokračovat. Požadovali jsme, aby příspěvek na mzdu pracovníka byl adekvátní dnešní době," poznamenal starosta Kojetic Roman Vala.

Naopak v Myslibořicích to zatím vypadá, že obec na současné podmínky České pošty kývne. „Myslím, že to na nejbližším jednání zastupitelstva schválíme. Pošta už teď funguje v obecní budově, jedinou změnou bude, že zaměstnankyně České pošty bude naší zaměstnankyní. Obecní rozpočet to utáhne," řekl myslibořický starosta Milan Palát.

V Dukovanech už s převzetím pošty zastupitelé souhlasili. Ke změně fakticky dojde 1. července 2017. „Byli jsme se podívat ve Chvalovicích na Znojemsku, kde poštu obec provozuje už od minulého roku. Funguje to tam bez problémů. Někteří starostové tvrdí, že je Česká pošta vydírá, ale my jsme chtěli tuto službu v obci zachovat, a dělali jsme pro to maximum. Náklady zhruba 150 tisíc ročně náš rozpočet unese. Za zachování pošty to stojí," mínil dukovanský starosta Miroslav Křišťál s tím, že měsíční příspěvek České pošty na mzdu pracovnice může dosáhnout až téměř k 15 tisícům korun.

Nutno podotknout, že Dukovany mají vzhledem k jaderné elektrárně na svém katastru o poznání vyšší daňové příjmy a také finanční možnosti než jiné obce. „Oni to dokážou utáhnout, u nás by to ale nešlo," poznamenal starosta Kramolína Pavel Cejpek.

Hlavní důvod, proč projekt zřejmě brzy přijmou zastupitelé Myslibořic, je podle tamního starosty prostý. „Neumím si představit, kdyby pošta nově fungovala někde mezi salámy. To bude lepší, když to bude provozovat sama obec," vysvětlil.

Příklad, kde si lidé různé požadavky vyřizují na poště, a nechodí přitom ani do klasické pobočky, ani na obecní úřad, však již na Třebíčsku existuje. Od loňského října převzali provoz pošty v Třebelovicích manželé Valovi. Pobočka nyní funguje v rámci jejich Hospody U Valů. „Uznali jsme ale, že by to mohlo některým lidem vadit, kdyby si své záležitosti vyřizovali u výčepu, a tak jsme pro ně udělali nový samostatný vchod," popsal majitel pohostinství Jiří Vala.

Zároveň přiznal, že by do provozování pošty nešel s tím, že půjde o jeho jediný příjem. „Není to na uživení, je to přivýdělek," dodal.

Výhodou soukromého provozovatele nebo obce je podle České pošty to, že mohou zákazníkům nabídnout lepší otevírací dobu. „Jinou změnu klienti nezaznamenají," podotkl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Kromě Kojetic a Kramolína odmítá provoz pošty převzít starostka Litohoře Hana Bustová nebo starosta Rudíkova Zdeněk Souček.