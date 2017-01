Led v Rouchovanech vydrží i patnáct stupňů nad nulou

Rouchovany - Moderní kluziště za asi 23 milionů vzniklo na konci loňského roku v Rouchovanech. Od té doby si je oblíbili nejen místní, ale také lidé z okolí. „Dcera sem chodí do školky, máme to jen pět kilometrů. Je to tady perfektní," pochvaloval si Roman Opálka s rodinou z Rešic.

Fotogalerie 5 fotografií Moderní kluziště v Rouchovanech využívají kromě místních také například Opálkovi z Rešic (na snímku).Foto: Deník/ Kamil Černý

Během jednoho dvouhodinového bruslení se na ledu v Rouchovanech vystřídá někdy i stovka nadšenců. Vedení obce proto nemalé investice nelituje. „Věřili jsme, že se z toho stane centrum zimních radovánek pro Rouchovany a okolí," připomněl starosta Vladimír Černý. „Pustili jsme se do toho kvůli tomu, že poslední zimy byly teplotně nestabilní. Letos mráz sice je, ale my máme stále zkušební provoz, během kterého se vše učíme. Pokud tedy v příštích letech budou opět mírné zimy, budeme připraveni si zimní podmínky vynahradit," zamýšlel se. Kluziště vzniklo i s kabinami a technickým zázemím pro čerpadla a rolbu za pouhé dva a půl měsíce. V polovině prosince bylo vše hotové. Podařilo se to i díky dotaci ve výši 6,6 milionu korun ze státního rozpočtu a třímilionové podpoře od firmy ČEZ. V Rouchovanech nevzniklo pouze nové moderní kluziště se zázemím, brzy se změní na areál letních sportů. „Na jaře nahradíme led tartanem. V zimě budeme hrát hokej a bruslit, v létě hrajeme tenis, nohejbal a tak dále," doplnil Vladimír Černý. Zima ještě nekončí a ani chladicí čerpadla se zatím prý nezastaví. „Projektované je to celé tak, že bychom led měli udržet i při patnácti stupních nad nulou, nebudeme to ale přehánět. Rozhodovat bude trend počasí a zájem lidí," vysvětlil starosta Rouchovan.

Autor: Kamil Černý