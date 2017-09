Kvůli rychlému střídání na autobusovém nádraží zatím vše nefunguje

Třebíč /FOTOGALERIE/ - Informační okénka, odmontovaná světelná tabule s příjezdy a odjezdy. Není kde koupit místenku, ani kde se informovat. Na autobusovém nádraží v Třebíči je poznat, že ho poslední provozovatel, společnost Icom transport, opustil narychlo. Prohrál ve výběrovém řízení na provoz nádraží a měl tři dny na vystěhování prostor, které obýval roky.

„Je to dost zvláštní, všechno mrtvé, přitom v pondělí začíná školní rok. Hlavní nápor, při němž se obvykle u okýnek tvoří fronty. Školáci a studenti si hromadně zařizují průkazky. Co se bude dít?“ Nevycházela z údivu v pátek odpoledne dvojice mladých lidí, která přišla zjišťovat, jak to bude s cestováním v novém školním roce.

Šéfka Icomu Kateřina Kratochvílová přiznává, že výsledek tendru byl pro ni překvapivý. „Nezůstalo po nás nic. Jen prázdné místnosti a vytřené podlahy. Ale situaci respektujeme,“ podotkla. A její otec, generální ředitel Icomu Zdeněk Kratochvíl k tomu dodal, že novému provozovateli autobusového nádraží, třebíčské společnosti Tredos, překážky klást neplánují.

„Rovněž chci zdůraznit, že naše autobusy budou nadále normálně na autobusové nádraží v Třebíči zajíždět a nebudeme zdražovat jízdné,“ uvedl.

Do narychlo vypsaného tendru se přihlásily pouze obě zmíněné dopravní firmy. Tredos uspěl s lepší cenou. A tak mu městská rada potvrdila sedmiletou smlouvu.

„V pondělí 4. září půjde školákům na autobusáku normálně potvrdit průkazka. Bude pro to otevřené okénko. Chystáme urychleně montáž naší vlastní informační tabule. Novinek, které zpříjemní cestování, bude víc,“ navnadil jednatel Tredosu František Pléha.

„Měli jsme na přebrání majetku čtyřiadvacet hodin od podpisu smlouvy s městem, kterému nádraží včetně výpravní budovy patří. Musíme se třeba napojit na internet. Velmi rychle pracujeme na obnovení zcela běžného provozu, máme s tím bohaté zkušenosti odjinud,“ ujišťoval v pátek.

Přiznal ale, že se cestující přece jen budou potýkat s jednou potíží. AMS, tedy automatizovaný místenkový systém, bude funkční s dvoutýdenním zpožděním.

„Dozvěděli jsme se o vítězství v tendru těsně před přebráním nádraží. Provozovatel AMS vyžaduje čtrnáctidenní školení určeného pracovníka. To musíme dodržet. Ale dnes si 80 procent cestujících kupuje místenku přes internet. A 90 procent dálkových spojů, které jezdí z Třebíče, provozujeme my. Tak bychom to měli nějak zvládnout,“ naznačil jednatel Tredosu.

Lidé se můžou podle jeho slov brzy těšit na kvalitnější označníky jednotlivých stanovišť s jízdními řády, které budou lépe vidět. Není vyloučeno, že dojde i na zlepšení škaredých záchodků. A konečně vznikne zázemí pro řidiče.

„Taky už nechceme, aby byl autobusák parkoviště. Autobusy s větší časovou prodlevou si budou odjíždět parkovat jinam,“ předeslal Pléha.

Opět dopravci, jako dosud, budou platit za vjezd svého vozu do prostoru nádraží v Třebíči 99 korun plus DPH. „Je to cena obvyklá v rámci republiky pro města této velikosti. Je v ní zahrnut vjezd, parkování, nájem a údržba výpravní budovy a podobně,“ vysvětlil kalkulaci Pléha.

Generální ředitel konkurenčního Icomu Zdeněk Kratochvíl v pátek sdělil, že na provozu autobusového nádraží v Třebíči jeho firma nevydělávala, a tak nebude mít kvůli prohranému tendru ztrátu. „Mít ve správě autobusák není žádná výhra, teď nemusíme uklízet sníh a tak dále,“ uvedla Kateřina Kratochvílová.

Tredos podle nové smlouvy zaplatí za pronájem autobusového nádraží ročně 1,6 milionu korun, smlouvu na jeho provozování má uzavřenou do konce roku 2024. Icom nabízel 1,449 milionu korun.