Kvůli nočnímu bourání mostů se znovu zavře dálnice D1

Hořice, Koberovice – Bourání nevyhovujících nadjezdů v souvislosti s modernizací dálnice D1 se poprvé bezprostředně dotkne Pelhřimovska. V noci ze soboty na neděli dojde k demolici dálničního nadjezdu v úseku Hořice – Komorovice, dálnice bude mezi 75. a 81. kilometrem zcela uzavřena.

Uzavírka dálnice. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Uzavírka ve zmíněném úseku na nejstarší české dálnici je naplánována mezi sobotní devatenáctou hodinu a nedělní devátou hodinu.

Vzhledem k tomu, že budou současně odstraňovány dva dálniční nadjezdy v úseku Ostředek – Šternov ve středních Čechách, bude pro tranzitní dopravu na čtrnáct hodin uzavřeno naráz téměř sedmdesát kilometrů dálnice. „Veškerá tranzitní doprava a vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny ve směru na Brno budou na exitu 21 Mirošovice svedeny z dálnice na vyznačenou objízdnou trasu. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/3, dálnici D3 a poté po silnicích I/19 a I/34, kde řidiči na dálnici najedou na exitu 90 Humpolec,“ popsala opatření vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Dále ve směru na Brno bude doprava pokračovat po dálnici bez omezení.

Podobně bude upraven režim v opačném směru. Řidiči tranzitů a vozidel nad tři a půl tuny sjedou z „dé jedničky“ na 90. kilometru u Humpolce a vrátí se na ni na 21. kilometru u Mirošovic.

Pro lokální dopravu a vozidla do hmotnosti 3,5 tuny bude ve stejnou dobu uzavřena dálnice D1 od 34. kilometru na exitu Ostředek po 81. kilometr, kde se nachází exit Koberovice. „Lokální doprava a vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny ve směru na Brno budou po dálnici moci pokračovat až na exit 34 Ostředek. Lokální doprava a vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny mohu ve směru na Prahu jet po dálnici až na exit 81 Koberovice, kde z dálnice musí sjet a pokračovat po silnicích nižších tříd,“ doplnila informaci o uzavírkách na dálnici a náhradních trasách Čírtková.

Investor modernizace dálnice D1, jímž je Ředitelství silnic a dálnic, stejně jako v minulých zvolil jako termín demolice starých nevyhovujících dálničních nadjezdů, což jsou práce spojené s úplnou uzavírkou dálnice, noc ze soboty na neděli z důvodu velmi nízkých dopravních intenzit.

Policisté ale na důležitých místech chybět nebudou. Na bezpečnost a plynulost provozu, stejně jako na zajištění odklonu dopravy z dálnice na objízdné trasy, budou na úseku dálnice D1 a objízdných trasách na Vysočině dohlížet policejní hlídky z dálničního oddělení Velký Beranov. „Policisté budou přítomni po dobu uzavírky dálnice na dálničním tělese, a také na důležitých křižovatkách na objízdných trasách pro případ, že by bylo zapotřebí regulovat zde provoz,“ připomněla policejní mluvčí.

V souvislosti s uzavírkou dálnice D1 policisté apelují na řidiče, aby dbali pokynů policistů, aby se řídili dopravním značením a po objízdných trasách jezdili opatrně a chovali se ohleduplně, aby nedošlo k žádným mimořádným událostem nebo dopravním nehodám.

Naposledy byla dálnice D1 na Vysočině zcela uzavřena kvůli bouráním nadjezdů u Velkého Meziříčí, a to ze soboty 8. na neděli 9. dubna.