Kvůli chřipce zemřelo na Vysočině už 11 lidí

Martina Sáblíková sbírá medaile jako na běžícím pásu. Je to pár dnů, co pokořila historický rekord: už pojedenácté se stala královnou Světového poháru. Ale zatímco soupeřky tleskají, doma to tak slavné není. Češi pořád řeší, zda má smysl stavět ledový ovál na rychlobruslení.