Kulturní dům v Ohrazenici otevírá dveře jarnímu tvoření

Třebíč - Slovy mystiků by se mohlo říct, že had se zakousl do vlastního ocasu. Ten, který byl kdysi kritizován za svůj dům na louce u židovského hřbitova na Hrádku v Třebíči, dnes napadá výstavbu zázemí pro volnočasové akce ve stejné lokalitě. Aktéři zůstávají, jen si vyměnili role.