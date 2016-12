Koukalová ve sjezdech riskuje, na střelnici překvapuje

Nové Město na Moravě - Rychlý běh si biatlonistka Gabriela Koukalová kazí v Novém Městě na Moravě nepřesnou střelbou. Na střelnici se vítězka minulé sezony Světového poháru v letošní zimě zatím hledá.

Potvrdil to i sobotní stíhací závod na Vysočině, v kterém si sice oproti pátečnímu sprintu polepšila o pět míst, ale třikrát musela na trestné kolo. "Nohy se mi netřásly a říkala jsem si, že horší než při sprintu už to ani být nemůže. Snažila jsem se zklidnit, zdálo se mi, že to bylo lepší, ale nebyla jsem dost silná, abych to podržela," řekla.

Ze čtyř položek nemusela na trestné kolo jen po druhé zastávce na střelnici. Jednou chybovala poprvé vleže a pak pokaždé vstoje. Největší problém má, když jede po ležce na stojku. "A vím, že jsem v posledních dnech netrefila ani stodolu. Je to taková nejistota, že nikdy nevím, jak to dopadne. Ale o to víc mě to baví, je to zase nová výzva a snažím se ty fanoušky trochu překvapit," řekla Koukalová.

Naopak běžecky se cítí výtečně. Ve sprintu měla nejrychlejší čas a ve stíhačce pátý. "Nebylo to takové jako ve sprintu, ale předposlední kolo jsem se udržela za Kaisou (Mäkäräinenovou) a poslední jela s Laurou (Dahlmeierovou). Tak jsem si říkala, že běžím asi celkem dobře," konstatovala česká hvězda.

Velkou zásluhu na skvělých běžeckých časech na Vysočině mají fanoušci. V sobotu hnal biatlonistky dav 35 tisíc lidí. "Najednou člověk jede, ani neví jak. Mám v sobě povinnost, že i kdybych dala pětku, tak jedu úplně do kómatu," řekla.

Při sprintu na trati spadla a v sobotu se poroučel k zemi v odpolední stíhačce také Ondřej Moravec, který zlomil pažbu a místo boje o přední příčky skončil až padesátý. Koukalová přesto jela naplno a ve sjezdech dokonce riskovala. "Snažím se získávat tam, kde ostatní se bojí. Pud sebezáchovy jde stranou, jedu dolů hlava nehlava a buď to dopadne, nebo to nevyjde. Věřím, že na nejlepší výsledky je třeba něco riskovat," řekla sedmadvacetiletá rodačka z Jablonce.

Ve finiši bojovala o osmé místo s Tiril Eckhoffovou. Norku po očku sledovala a věděla, že má dobré zrychlení, proto jela takticky. "Koukla jsem, do kterého koridoru se chystá, a přesně jsem jí tam vlezla, abych ji trochu přibrzdila," řekla.

Cílem projely stejně a o lepším umístění pro Češku rozhodla kamera. "Zdálo se mi, že ona tam byla o fous dřív. Snad se nijak ke mně nepřiklonili, protože jsem doma," smála se.

V neděli mají biatlonistky před sebou v Novém Městě na Moravě poslední start. Poprvé v sezoně se pojede závod s hromadným startem a pokud by se Koukalová zlepšila o dalších pět míst, dosáhla by na stupně vítězů. "To by bylo hezké, uvidíme," řekla s tím, že má závod pro třicítku nejlepších ráda. "Člověk se víc zmáčkne. I pro diváky je to atraktivnější. Vidí souboje a je to lepší, než když jedeme separé."