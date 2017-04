Koniklec opět vykvetl i na Špilberku u Náměště nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou - Krásný a vzácný koniklec velkokvětý se i letos objevil na pahorku Špilberk mezi Náměští nad Oslavou a Ocmanicemi na Třebíčsku. Obdivovat a fotografovat ho tam jezdí lidé ze širokého okolí.

Podívat se přišla i Marie Bařinová z Náměště nad Oslavou. "Mám to kousek, je to krásná procházka. Vezmu to kolem rybníku Rathan přes Špilberk a k rozhledně u Ocmanic," popsala svou oblíbenou trasu během nedělního výletu.

Pahorek se stovkami fialových konikleců patří mezi Evropsky významné lokality.

Někteří zvědavci mířili až téměř ke Špilberku automobily, kousek od chráněného území proto přibylo upozornění zakazující vjezd. Všichni proto nyní musejí alespoň posledních pár desítek metrů ke koniklecům dojít pěšky.