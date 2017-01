Konec výluky na trati přes Třebíč je opět posunut

Třebíčsko - Na železniční trati z Třebíče do Brna probíhá již od letních měsíců dlouhodobá výluka. Vlaky nyní nejezdí v úseku mezi Okříškami a Náměští nad Oslavou. Tato první část revitalizace trati měla skončit v polovině února. Konec této části výluky se však posouvá až na konec měsíce.

Na třebíčském vlakovém nádraží jsou zastávky náhradní autobusové dopravy na sousedním přestupním terminálu u zastávek číslo jedna a dva. V opačném směru lidé odjíždí ze zastávek naproti.Foto: Deník/ František Vondrák

„Termín 17. února se posouvá o jedenáct dní," potvrdila mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová.

První etapa revitalizace trati měla přitom původně skončit již 8. prosince. Poté SŽDC posunula termín dokončení až na 22. prosince. Druhá etapa pak měla začít v polovině února. Mezitím měly vlaky na Náměšť jezdit. SŽDC však přestávku mezi etapami nakonec zrušila úplně. A nyní konec první a začátek druhé etapy posunula až na konec února.

Padající kameny

První zpoždění byla způsobena nečekaným uvolňováním kamenů na skále nad tratí mezi Třebíčí a Vladislaví. „Výrazné narušení skalních masivů si vyžádalo jejich nutnou sanaci. Dalším důvodem je zjištění nevhodných geologických poměrů opěrné zdi před Vladislaví a změna stavebních postupů," doplnila Šubová.

Během první etapy se mají dokončit nejen práce v kolejišti a na přejezdech na úseku Třebíč Náměšť nad Oslavou. Na třebíčském nádraží by měl být dokončen podchod, který povede k nově vybudovanému dvě stě dvacet metrů dlouhému ostrovnímu nástupišti. A pracuje se i na rekonstrukci zastávky v Třebíči Borovině a stanici ve Vladislavi. Na zastávkách by měl být zajištěn bezbariérový přístup a rekonstrukce provedena tak, aby se tam již nemuselo nic budovat.

Ani po posledním únoru se ještě cestující na trati směrem do Brna nesvezou bez výluky. Ta se přesune na úsek Náměšť nad Oslavou Zastávka u Brna. Ta by měla skončit ke 30. červnu. Podle SŽDC by termín dokončení neměla současná zdržení nijak ovlivnit. „Tento termín zhotovitel garantuje, že stihne," sdělila Kateřina Šubová. Užít si nerušenou cestu vlakem směr Brno bez výluk tak budou moci cestující nejdříve 1. července.