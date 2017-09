Kola a koloběžky zaplaví Třebíč. Začíná Evropský týden mobility

Třebíč – Lidé by si měli připravit pohodlné boty, kola a koloběžky. I letos se totiž Třebíč přidá k městům zapojeným do Evropského týdne mobility. Od 16. do 22. září budou po městě probíhat akce podporující myšlenku ekologicky šetrných způsobů dopravy.

Hned v sobotu načne týden mobility závod na kolech a kolečkách pořádaný tělovýchovnou jednotou Sokol. V neděli 17. září si zájemci budou moci vyzkoušet u zimního stadionu Nordic Walking. Na úvod proběhne krátká instruktáž. Jedná se o dynamickou chůzi s holemi, které budou k zapůjčení na místě. Následovat bude krátká procházka. Další den proběhne ukázková lekce Strolleringu s Monikou, cvičení pro maminky s dětmi v kočárku. ČTĚTE TAKÉ: Krojovaná chasa projde Valčí Od 18. do 22. září budou mít děti možnost ověřit si své znalosti z oblasti dopravní výchovy. Akce „Můj první řidičák“ se bude konat v prostorách dětského oddělení městské knihovny. Ve stejném termínu bude probíhat také „Bezpečně na hřišti i na silnici“, test pro děti na pobočce knihovny v Borovině. V úterý 19. a ve středu 20. se budou prvňáčci ze základních škol Benešova a T. G. Masaryka učit, jak správně přecházet silnici. Ve čtvrtek budou na pobočce VZP zdarma měřit tuk, cukr a cholesterol. V sále hudebního oddělení bude knihovna pořádat promítání švédského dokumentu Kola versus auta. Dokument sleduje, jak se pro řadu jedinců stala východiskem městská cyklistika a jak spolu se zvyšujícím se počtem cyklistů sílí po celém světě občanské iniciativy na jejich podporu. Projekce filmu proběhne i následující den, a to hned dvakrát. Evropský týden mobility vyvrcholí v pátek 22. září Evropským dnem bez aut. Od 13 hodin bude připraven program na Karlově náměstí. Vystoupí hudební kapely, proběhne exhibiční vystoupení na kole, k vidění budou segwaye, elektrokola a mnoho dalšího. Děti se mohou těšit na skákací hrad. V 16 hodin odstartuje od Malovaného domu již 11. ročník pochodu uličkami a zákoutími města Pohádková Třebíč. ČTĚTE TAKÉ: Lidé budou proti úložišti protestovat hudbou „Letošním tématem kampaně jsou služby sdílené mobility. Sdílená mobilita dokáže omezit počet vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Je tak k životnímu prostředí šetrnější. Ve většině případů navíc představuje levnější alternativu oproti vlastnictví vozidla,“ dodává Jiří Mikeš, národní koordinátor Evropského týdne mobility. ADÉLA FRIČOVÁ

