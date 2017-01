Ke koledníkům Tříkrálové sbírky jsou lidé na Třebíčsku štědřejší

Třebíč /FOTOGALERIE/ - Ke koledníkům Tříkrálové sbírky byli lidé opět o něco štědřejší. Do kasiček na Třebíčsku letos vložili 2 416 865 korun, tedy o 138 177 korun více než v loňském roce.

V samotné Třebíči a přilehlých obcích se vysbíralo 433 951 korun, o 53 298 korun více než před rokem. V Třebíči se o úspěch sbírky velmi výrazně a podstatně zasloužila rodina Čapkova, která obešla 24 ulic. Společnými silami nasbírala do sedmi pokladniček neuvěřitelných 90 008 korun. Vše dohromady vážilo 22,3 kg a nejtěžší pokladnička měla 4,9 kg. „Každý rok čteme výzvu, aby se ozvali další koledníci, protože obejít celou Třebíč se ještě nikdy nepodařilo. A tak jsme se znovu zapojili a ke stávajícím ulicím jsme přibrali zase další, které nebyly obsazeny,“ sděluje paní Čapková. Letos bylo pravé zimní počasí se silným mrazem, mezi domky člověk mrzl, zato v panelácích bylo dobře, až na ty schody v domech bez výtahu, které jsme museli zdolat. Koledování nám zabralo řadu dní, bylo to namáhavé, ale výsledek nás těší. Potřebných lidí v nouzi je stále dost, tak peníze jistě pomohou tam, kde jich bude třeba. A všem, kteří letos váhali, vzkazujeme na příště: Začněte taky chodit! Nemusíte lámat rekordy, budete však mít podíl na dobré věci a přinese to radost i vám.“

Jaroslava Hlinková, skautská vedoucí, se zapojuje do sbírky se svým skautským dorostem nepřetržitě od jejího počátku. Společně vykoledovali ve čtyřech pokladničkách také úžasnou částku 44 562 korun. „Tentokrát mám o něco méně než vloni, tři dny jsem vynechala, abych mohla pohlídat své malé vnučky. Ale jak vidím, v celkovém výsledku se to neprojevilo. Našli se jiní zapálení dobrovolníci, a to je dobře,“ konstatuje s úsměvem skautská vedoucí.

Na Třebíčsku se do sedmnáctého ročníku Tříkrálové sbírky zapojilo přibližně 1600 dobrovolníků, kteří s pokladničkami obešli na 213 měst, obcí a osad. Pro sbírku bylo vydáno 485 pokladniček. Tříkrálová sbírka se mnohde stala milou a očekávanou tradicí se Třemi králi v kostýmech, se zpěvem koled. Spojuje lidi ochotné přispět potřebným lidem. „S vděčností přijímám tento úspěch nové Tříkrálové sbírky. Smekám před zástupem koledníků, které neodradilo mrazivé počasí a nepolevili ve svém odhodlání vykonat své každoroční putování po domech. Výsledek sbírky svědčí i o tom, že lidí, kteří se podílí příspěvkem na zmírnění nouze druhých, přibývá, mnozí jsou ve svých darech velmi štědří. Upřímně Vám všem děkuji. Vaše důvěra nás zavazuje odpovědně a uvážlivě použít tyto prostředky v duchu hesla Tříkrálové sbírky - Každá koruna pomáhá,“ vzkazuje ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.

Jak bude použita Tříkrálová sbírka 2017 v Oblastní charitě Třebíč

na dokončení nového Domova pro matky v těžké životní situaci

na podporu služby rané péče určené pro rozvoj dětí s postižením do 7 let věku a pro pomoc jejich rodinám

na podporu Dobrovolnického centra a Prorodinného centra (dříve Poradna Ruth)

na nákup zdravotnické techniky pro Domácí hospic sv. Zdislavy

na materiální či finanční pomoc lidem, kteří se dostali do situace, která vyžaduje mimořádné a rychlé řešení a na humanitární pomoc