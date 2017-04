Každé 4,5 minuty kamion. Doprava u Okříšek zhoustla až třikrát

Okříšky – Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo výsledky loňského sčítání dopravy. Sčítalo se také na silnici mezi Jihlavou, Okříškami, Novou Vsí a Třebíčí. Výsledky ukázaly, že došlo k rapidnímu zvýšení dopravy v rozmezí od 46 do 84 procent, kamionů pak jezdí po silnicích dvojnásobně, místy až trojnásobně víc.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Statistika ukazuje, že z 280 vozidel nad 10 tun, která jedou po silnici mezi Jihlavou a Třebíčí, jich 160 sjíždí nebo naopak přijíždí ze silnice vedoucí do průmyslové oblasti mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves. Ze zbývajících 120 vozidel jich část směřovala do firmy Fraenkische, další část potom jede až do Třebíče a zpět.

„Když si uvědomíme, že naprostá většina jich jede zhruba v době od šesti do osmnácti hodin, tak to znamená, že po ulicích Tovární a Nádražní jede každé 4,5 minuty kamion. Pokud by se postavil pouze obchvat Okříšek, bez přeložky do průmyslové zóny, tyto kamiony by i nadále projížděly centrem a zatěžovaly naše životní prostředí,“ podotkl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. Zopakoval, že obchvat je prioritou městyse. „Přinesl by zásadní zlepšení životního prostředí v Okříškách, snížení množství jedovatých zplodin v ovzduší, hlukové zátěže a prašnosti a samozřejmě by také přispěl ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu, především těch nejzranitelnějších účastníků – dětí, chodců a cyklistů,“ poznamenal.

Podobný názor mají i občané městyse. „Obchvat bych uvítala. Bylo by lepší, kdyby doprava byla nižší a celé by to tu pak bylo klidnější,“ řekla obyvatelka městyse Lucie Hrůzová.

Jediným místem kde došlo ke snížení kamionové dopravy je silnice z Přibyslavic přes Novou Ves do Třebíče. Firmy tuto komunikaci považují za důležitou pro dopravu svých zaměstnanců do práce a zpět, ovšem nikoliv pro zásobování či expedici zboží, protože tato silnice je pro kamionovou dopravu nevhodná, protože je úzká, točitá, má minimální zpevnění krajnic. Řidič kamionu tudy projede jednou, když ho tam navede GPS, ale zjevně se na ni již nikdy nevrátí.

IVANA ŘÍHOVÁ