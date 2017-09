Kaple svatého Václava bývala za minulého režimu obchodem

Studenec /FOTOGALERIE/ - Ve svátek svatého Václava ve čtvrtek 28. září bude v kapli sv. Václava ve Studenci sloužit mši kněz Jindřich Zdík Zdeněk Charouz. „Bude to poutní mše svatá,“ sdělil.

Kaple sv. Václava má zvláštní minulost. Na počátku bývala školou. K tomu účelu byla v roce 1832 postavena, i se zvonicí. Jako škola sloužila rovných sto let. V roce 1933 se stal vlastníkem objektu Farní úřad Koněšín, následně v roce 1936 byla provedena přestavba na spolkový dům - Orlovnu.

Veletoč nastal za minulého režimu. Od roku 1954 až do roku 1986 sloužil objekt jako prodejna smíšeného zboží, místo oken tehdy budova dostala výlohy. Po roce 1989 objekt znovu mohla začít využívat farnost, stal se z něj takzvaný katolický dům. Na počátku devadesátých let se opět místo výloh vrátila okna, upravila se fasáda. V roce 2005 začala velká přestavba budovy do současné podoby kaple sv. Václava. Ta byla vysvěcena 2. října 2005.

Historie mnoho takových případů, kdy se z obchodu stal kostel, nepamatuje. „Častější jsou spíše opačné případy, kdy byl kostel zrušen a užíval se k jiným účelům. Kostely rušil už císař Josef, nejen komunisti. Stávalo se to,“ podotkl Jindřich Zdík Zdeněk Charouz.