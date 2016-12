Jízdné v autobusech v Třebíči podraží. Školákům i dospělým

Třebíč - Cestující městskou autobusovou dopravou v Třebíči si od Nového roku připlatí. Výběrové řízení na nového dopravce totiž vedení města využilo také ke zvýšení cen. Vyšší částku nechají u řidiče či na pokladně při dobíjení karet školáci, dospělí i někteří důchodci. Polepší si pouze senioři nad 70 let, kteří budou moci jezdit zdarma.

Ilustrační fotoFoto: Michaela Hasíková

„Vzali jsme v potaz, že cena jízdného byla v Třebíči valorizována naposledy v roce 2005. Srovnali jsme také cenu jízdného s ostatními městy v rámci Kraje Vysočina, případně podobné velikosti," vysvětlil radní Pavel Pacal, který měl před svým odchodem do vedení kraje městkou autobusovou dopravu na starosti.

Jednotlivé jízdné podraží o koruny, dlouhodobější předplatné však ještě výrazněji. „Nevím, jestli tohle je zrovna ideální způsob, jak donutit lidi jezdit víc autobusem než autem," diví se cestující Mirek Svoboda.

Za jednu cestu městským autobusem zaplatí nově v hotovosti od 1. ledna místo současných deseti korun dvanáct. Platební kartou ho cesta bude stát devět korun. Pokud si i poté bude chtít pořídit měsíční předplacenou kartu, bude ho stát o šedesát korun více, tedy nově 250 korun. Čtvrtletní jízdenka se zvýší z nynější pětistovky na 650 korun. „Srovnáním cen předplatných kupónů s ostatními městy jsme zjistili, že město Třebíč je vysoce pod průměrem. Navíc zakoupení pololetní jízdenky vyjde v přepočtu stejně jako současná měsíční," vypočítal Pacal.

Připlatí si také školáci a studenti. Žákovská jízdenka bude nově stát sto korun a studentská ještě o dvacetikorunu více. Senioři do 70 let zaplatí nově stokorunu za měsíc nebo 250 korun za čtvrt roku. Senioři nad 70 let budou mít cestování zdarma. Pouze si musí zakoupit elektronickou bezkontaktní kartu za vratnou zálohu 150 korun.

Vedení města také připravilo některé novinky. Nově si budou moci cestující zakoupit rovněž pololetní a celoroční jízdenku. Klasické jízdné na celý rok bude stát 2 200 korun, žákovské a seniorské 800 korun, studentské 900 korun. Novinkou bude i čtyřiadvacetihodinová jízdenka.