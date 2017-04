Hynek Luňák byl konstruktér a výtvarník. Dobře rýmované spojení

Třebíč, Nové Město na Moravě - Výběr z tvorby Hynka Luňáka (12. dubna 1926 – 14. května 2014) představuje Horácká galerie v Novém Městě na Moravě.

Luňák, pražský rodák, měl od jinošství dispozice pro projevy techniky a pro výtvarnou tvořivost. Po střední technické škole se stal konstruktérem pletacích strojů v Sezimově Ústí, potom ve Zlíně. Tři a půl desetiletí působil v Třebíči. Byl u toho, když v létě roku 1956 přišel na svět první pletací stroj původní české konstrukce na výrobu dámských bezešvých punčoch. A potom, až do konce 80. let, byl spolutvůrcem dalších vynálezů a původních konstrukčních projektů pletacích strojů.

Luňákova práce konstruktéra šla do konce 8O. let souběžně s jeho originálními projevy kreslířskými, malířskými a grafickými. Po roce 1989 se stal profesionálním umělcem. Obracel pozornost ke dvěma tematickým okruhům. V prvním vznikala díla, k nimž byl přiveden nadšeným zájmem o krajinu a architekturu středověkých měst u nás a při cestách do ciziny. Ve druhém okruhu se vracel k poznaným památkám evropských starověkých kultur, jimž věnoval cyklus kreseb a litografií. Je imaginárním zpodobením reality technického přeludu a iluze technické skutečnosti.

Hynek Luňák, Retrospektiva, Horácká galerie, Nové Město na Moravě. Výstava potrvá do 17. dubna 2017, otevřena je v úterý až pátek 9 - 12 hod. a 13 - 17 hod., v sobotu od 9. - 13 hod., v neděli 14 - 18 hod.



Jan Dočekal