Fronty žadatelů o cestovní pas se před prázdninami prodlužují

Třebíč – Léto je tu a lidé se chystají na dovolené. Kdo potřebuje nový cestovní doklad, postojí si ve frontě. Průměrná čekací doba na třebíčském úřadě je čtyřicet minut. V exponované časy si žadatelé počkají i déle.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Eva Kořínková

Fronty na cestovní doklady se s blížícími prázdninami prodlužují každoročně. Letošek není pro úřad v Třebíči výjimkou. „Nárůst klientů je před sezonou znatelný. Již od května neobvykle vzrostl počet žadatelů o cestovní pasy, především o ty dětské,“ zmínila vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů v Třebíči Libuše Bernatová.

Před šesti lety skončila možnost zapsat dítě do pasu rodičů. Každý teď potřebuje při výjezdu do zahraničí svůj vlastní doklad. To může být důvodem zvýšeného zájmu o dětské pasy.

Největší nápor lidí zažívají úřednice v dlouhé úřední dny, tedy v pondělí a ve středu, kdy nejvíce žadatelů přichází dopoledne mezi osmou a desátou hodinou a poté odpoledne mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou. „Doklady na našem oddělení je možno vyřídit i mimo úřední dny,“ upozorňuje Bernatová. Úřední hodiny jsou uvedené na webových stránkách města.

„Obsluha na oddělení je na pořadová čísla, které si každý klient odebere při příchodu,“ popisuje systém Bernatová. Radnice města ale také nabízí na svých stránkách možnost rezervace termínu přes internet. Zájemci se mohou objednat na volný termín a vyřízení by mělo proběhnout bez zbytečného čekání. Bohužel, kapacita je v sezonních měsících beznadějně vyčerpaná.

Standardně je cestovní doklad k vyzvednutí ve lhůtě třiceti dní, pro dospělého za 600 korun, pro dítě do patnácti let za 100. Takzvaný expresní pas se vydává do šesti pracovních dnů za 4000 korun pro dospělého žadatele, za polovinu této částky pro dítě.