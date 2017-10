Fotbalová škola pozvala do Třebíče odbornici na psychosomatiku

Třebíč - O vlivu rodičů a trenérů na děti ve sportu i mimo něj bude v Třebíči přednášet přední česká psychosomatička, MUDr. Jarmila Klímová.

„Dítě by se mělo chválit za jakýkoliv výkon. Podalo ho na hranici svých možností a to, že podle nějaké pitomé tabulky skončilo na 25. místě, to není důležité, protože to dítě podalo svůj nejlepší výkon a má právo za něj být oceněné,“ řekla Jarmila Klímová pro Fotbalovou školu Třebíč, která přenášku pořádá.

Akce se uskuteční se středu 4. října a přihlásit se na ni je možné prostřednictvím formuláře na webových stránkách Fotbalové školy. Tamtéž si lze přečíst i rozhovor s Jarmilou Klímovou.