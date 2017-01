Firmy z Třebíčska získaly příslib investiční pobídky. Slibují desítky pracovních

Třebíčsko, Vysočina - Na Vysočině loni získaly příslib investiční pobídky od státu čtyři podniky. V součtu slíbily investovat do rozvoje výroby více než 1,8 miliardy korun, což jim umožní vytvořit přes 200 nových pracovních míst. Celkově by mohly získat veřejnou podporu až 495 milionů.

S největším projektem uspěl výrobce obalů Huhtamaki Česká republika, sídlící v Přibyslavicích na Třebíčsku. Vyplývá to z aktuálních údajů Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Huhtamaki se zabývá výrobou obalů pro potravinářský a spotřební průmysl, využívá technologie na zpracování recyklovaného papíru. Firma podle agentury ohlásila investici v hodnotě 805 milionů korun, zaměstnat nově slíbila 45 lidí.

Varitex i UP závody

Firma Varitex v Třebíči loni získala pobídku na investici za 464 milionů korun, díky níž by měla přijmout dalších 55 pracovníků. Žďárský výrobce kování pro nábytek Hettich ČR podle agentury získal pobídku na svůj projekt za 396 milionů korun, který by měl přinést 98 nových pracovních míst. UP závody slíbily vytvořit v okrese Třebíč 20 pracovních míst díky investici za 173 milionů korun v gumárenském a plastikářském průmyslu.

V Česku získalo loni příslib investiční pobídky 72 podnikatelských projektů, celková výše pobídek dosáhla 12,5 miliardy korun. Podpořené firmy slíbily v ČR investovat 60 miliard korun a vytvořit téměř deset tisíc nových pracovních míst. Podporu budou na své záměry čerpat zejména sle-vou na dani.

V roce 2015 Vysočina investory moc nelákala. Agentura CzechInvest tam zprostředkovala pouze dvě investice v celkové hodnotě 322 milionů. Podstatně méně peněz než vloni na Vysočinu podle dřívějších údajů agentury plynulo i v letech 2014 a 2013.