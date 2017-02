Fenomén jménem Sáblíková. Kdy v Česku vyroste rychlobruslařská hala?

Martina Sáblíková sbírá medaile jako na běžícím pásu. Je to pár dnů, co pokořila historický rekord: už pojedenácté se stala královnou Světového poháru. Ale zatímco soupeřky tleskají, doma to tak slavné není. Češi pořád řeší, zda má smysl stavět ledový ovál na rychlobruslení.

Fotogalerie 5 fotografií Martina Sáblíková na MS.Foto: ČTK/AP/Ivan Sekretarev

Zajímá vás bizarní příběh o úspěchu a blamáži? Dávejte pozor: o minulém víkendu si Martina Sáblíková zajistila další triumf ve Světovém poháru. A přesně ve stejný čas měli nejlepší čeští rychlobruslaři bojovat o domácí tituly. Už to byl paradox. Zatímco elita měřila síly v Berlíně, tuzemští borci se měli sjet do Žďáru nad Sázavou. Na zamrzlý atletický ovál (lidé jej pokropili vodou). Jenže co se tam nestalo: rolba na úpravu ledu dosloužila a žádný domácí šampionát se nekonal. A znovu vyvstala ta palčivá otázka: proč tady ještě nestojí hala, v níž by čeští rychlobruslaři mohli trénovat a závodit? „Neexistence haly je pro nás limitující," řekl pro Deník Ondřej Brada, šéf Českého svazu rychlobruslení. Kauza, kterou veřejnost i závodníci řeší už více než deset let, se nikam neposunula. Pouze tak, že Sáblíková stárne (bude jí 30 let)a rostou tu nové naděje (po Karolíně Erbanové se začíná dařit i Nikole Zdráhalové). Dávný argument kritiků tak zmizel. Rychlobruslení už není jen o jedné osobě, která nemá kde trénovat. Obec Sáblíkov „Věřím, že tady hala jednou bude stát," řekla Sáblíková v roce 2010. To získala dvě zlaté olympijské medaile ve Vancouveru. To ještě žila v obci Velký Osek na Kolínsku, kam se kvůli hale přestěhovala. Sousedé si ji zamilovali. Možná si sami vzpomenete, jak po olympiádě přejmenovali vesnici na Sáblíkov. Leč smělé plány tehdejšího starosty Jiřího Otty vzaly brzy za své. Investor nikde a společnost Velkoosecká sportovní skončila v konkurzu. „Faktickou škodu jsme vyčíslili na téměř pět milionů korun," osvětlil pro Deník současný starosta obce Pavel Drahovzal. Sáblíková už ve středních Čechách nebydlí, na hry do Soči již odjela z Vysočiny. Ale žádný vliv na výkon to nemělo: v roce 2014 se její olympijská sbírka rozrostla na pět cenných kovů. Sportovní centrum Halu to nepostavilo. Pravda, jakási snaha tu opět byla. Nejdříve mělo zájem Brno, jenže politici rychle dali ruce pryč. Do všeho se vložil trenér Petr Novák. Sám si zaplatil studii. A tak na podzim roku 2015 vznikl projektv Novém Městě na Moravě. Od té doby ticho po pěšině. Znamená to, že i tady se nebude stavět? „My jsme stále připraveni začít," potvrdil Deníku starosta Michal Šmarda. „Odpovědnost však momentálně neleží na naší straně," dodal. Kdo tedy drží trumfové karty? Funkcionáři z Českého olympijského výboru a úředníci z ministerstva. Problém totiž spočívá v tom, že na politické scéně se zatím jen debatuje o podobě sportovních center. „Hala pro rychlobruslení nebyla do tohoto projektu nikdy zahrnuta," vzkázala Simona Kratochvílová, náměstkyně pro sport na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Otázka financí Svaz se to snaží změnit. „Zatím jsme vždy narazili na finance, které se ani přes medaile a ostatní úspěchy doposud na halu nepodařilo sehnat," podotkl Brada. Na Vysočině nyní počítají s centrem pro horská kola a biatlon, což je vzhledem k tradici na Vysočině logické. Kromě toho je ve hře také rychlobruslení. „Čekáme na rozhodnutí z nejvyšších míst," uvedl Šmarda.

Kdy přijde? To je otázka. Letos jsou volby, což může projekt opět o nějakou dobu posunout. „U nás se stavět bude. Nové Město potřebuje sportovní halu a ubytovací prostory," dodal s tím, že diskuse bude pokračovat. Ministerstvo si, zdá se, problém uvědomuje: „Jsme ve spojení přímo s Martinou Sáblíkovou." Pro zvětšení klikněte na infografiku

