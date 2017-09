OBRAZEM: Faráři jen na faře? Minulost. Hrají proti sobě fotbal

Pyšel – Přihrávej dřív, dobrá klička, vystřel, nekomentuj to a radši hraj. Takové i jiné poměrně běžné pokřiky se v pondělí odpoledne nesly fotbalovým hřištěm v Pyšele. Zvláštností oproti běžnému zápasu bylo pouze to, že na trávníku nepadala vulgární slova a desítky diváků fandily Čechám a Moravě.

Na hřišti v Pyšele totiž proti sobě stanuli katoličtí kněží z Čech a z Moravy. Jindy kolegové a přátelé, kteří se potkávají při národních poutích nebo seminářích, tentokrát ale soupeři, kteří do hry dali vše.

„V rámci českých a moravských diecézí máme starostí dost a dost, toto je jedna z mála možností, jak se neformálně potkat i přes hranice Moravy a Čech,“ podotkl Jiří Polach, farář, který má duchovně na starosti Budišov a právě Pyšel.

On sám byl jedním z aktivních protagonistů pondělního zápasu. Kromě něj se na hřišti objevili i další kněží, kteří nejsou pro věřící z Třebíčska neznámí. Například Vojtěch Loub z farnosti Třebíč-Jejkov, rodák z Náměště nad Oslavou Pavel Kafka nebo původem Třebíčák Pavel Pacner, který dříve působil jako kaplan ve Velkém Meziříčí a občas vypomáhal i v nedalekém Budišově.

Sportovní klání farářů se stalo již tradicí. Kněží se takto scházejí dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim a pokaždé na jiném místě. Utkání v Pyšele bylo jubilejní. Uzavřelo desátou sezónu přátelských zápasů a bylo celkově dvacátým střetnutím českých a moravských farářů.

„Na začátku jsme si říkali, že se nemusíme potkávat jen při mších, ale taky ve volném čase. Fotbalové zápasy hrajeme už deset let, takže se dá říct, že se to ujalo a baví nás to,“ poznamenal Libor Buček, původem ze Žďáru nad Sázavou, dnes farář v Klenčí pod Čerchovem nedaleko Domažlic. „Navíc nás postupem času, co se takto scházíme, přibývalo. Dřív jsme měli co dělat, abychom složili jedenáctku, teď je nás víc, takže se můžeme během zápasu prostřídat a odpočinout si,“ dodal.

V brance výběru z Čech se několika povedenými zákroky zaskvěl Kamil Vrzal, jinak duchovní z Odoleny Vody u Prahy. „Chytám pravidelně, na hřišti bych to asi neuběhal,“ usmíval se.

Kněžská služba je náročná hlavně psychicky, proto je čas pro oddech, i když v rámci sportovního výkonu, pro faráře vítaný. Někteří fotbal sledují i v televizi. „Ano, a pak si jdu třeba zahrát. Farníci mi to myslím nezazlívají. Každý z nich, který se mnou o fotbale mluví, tak k tomu přistupuje pozitivně. Lidé se zajímají, kde budu zase hrát a pak, jak to dopadlo a jestli jsem dal gól,“ podotkl Libor Buček.

Vzápětí odmítl myšlenku, že by se faráři pohybovali na fotbalovém hřišti jen výjimečně. „Někteří dokonce aktivně hrají za vesnice, kde působí. Jsou to nižší okresní soutěže, ale proč ne. Doba, kdy byl farář jen na faře, je u mnoha z nás pryč,“ mínil Libor Buček.

Kromě fotbalu se kněží věnují i jiným činnostem, které by jim jen málokdo přisuzoval. Například farář Tomáš Holcner byl dříve v Křižanově a nyní Jaroměřicích nad Rokytnou platným členem zásahové jednotky dobrovolných hasičů.