Evakuační trasa dukovanské elektrárny je po opravě místy užší

Třebíč - „Je to paskvil. Kdo tohle vymyslel?“ Tak ostře řidiči hodnotí nově opravenou silnici z Třebíče směrem k Jaderné elektrárně Dukovany. Donedávna to byla pohodlně široká evakuační trasa elektrárny, se kterou se navíc počítá pro přepravu nadrozměrných nákladů při budoucí dostavbě Dukovan.

Ovšem její majitel, tedy Kraj Vysočina, ji letos nechal v rekonstruované části místy zúžit. A kdo desetikilometrový úsek mezi Třebíčí a křižovatkou u Valče projíždí, nevěřícně kroutí hlavou.

„Proč je silnice z každé strany o metr užší, to mi přijde úplně na hlavu. Silnice byla překrásná, a ten, kdo ji opravoval, ji nadobro zničil. Udělal z ní okresní cestu. Bydlím na trase směr Dukovany pět kilometrů od Třebíče. Když tudy jedu, chce se mi brečet,“ lamentoval například jeden ze čtenářů Deníku, jehož jméno redakce zná, ale přál si zůstat v anonymitě.

„Rád bych znal důvod, proč je to užší. Dva náklaďáky se tam s bídou vyhnou, taky jsem jezdil s náklaďákem,“ dodal rozezleně.

Negativní reakce lidí se množí. Stačí se podívat na oficiální facebookové stránky města Třebíče. „Větší hrůzu jsem snad nikde neviděla. To bych nominovala na nejhorší stavbu roku,“ neodpustila si Simona Potičná Charousová. A Jitka Krátká ve stejném duchu podotkla, že nechápe, jak může někdo "opravit" krásnou širokou silnici na úzkou s místy metr dosypanými krajnicemi. „Zajímalo by mě, jak dlouho bude trvat, než někdo po té krajnici sjede do škarpy,“ dodala.

Silnici nechal stát vybudovat v 80. letech minulého století současně s dukovanskou elektrárnou. Do té doby úzkou komunikaci místního významu rozšířil. Denně tudy pendlují kromě běžných řidičů desítky autobusů i osobních a dodávkových aut se zaměstnanci Dukovan a dodavatelských firem.

Proč v době, kdy je tendence stavět širší a pohodlnější silnice, kraj sáhl po variantě vozovku zúžit? Na to krajští politici a úředníci odpověděli prostřednictvím mluvčí hejtmanství Evy Neuwirthové pouze konstatováním, že stavba odpovídá platným normám a předpisům.

„Kraj Vysočina homogenizoval na kategorii S 7,5 v celém tahu se šířkou jízdního pruhu tři metry. To znamená, že sjednotil šířku vozovky. Křižovatky nebyly zachovány v původní šířce, došlo v nich k úpravě se zřízením samostatných odbočovacích pruhů. ,Zúžení´ je jen v několika místech,“ sdělila mluvčí.

Ke stavbě se vyjadřoval za Policii České republiky její dopravní inženýr. Ten neměl výhrady. „Vyjádření dopravního inženýra se nedotýkalo žádného povolení ke zúžení silnice, ale jde pouze o sjednocení šířkových parametrů na celém rekonstruovaném úseku silnice na normovaný režim S 7,5,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že policie v tomto případě pouze reagovala na návrh, který předložil kraj. Jinými slovy – nevadilo jí, že se široká důležitá trasa místy zúží. Protože české normy to umožňují.

Vedení dukovanské jaderné elektrárny se vyjádřilo zdrženlivě. „I přes skutečnost, že tuto komunikaci využívá velká část zaměstnanců a dodavatelů elektrárny, jedná se o silnici ve správě kraje a společnost ČEZ do její správy žádným způsobem nevstupuje. V současné chvíli nezačal výběr dodavatele pro nový zdroj, není známo eventuální zařízení a nejsou tak známy rozměry zařízení převážených v případě výstavby nového zdroje, proto nelze ani posoudit vhodnost silnice pro přepravu nadměrných nákladů,“ vzkázal elektrárenský mluvčí Jiří Bezděk.

V úseku jsou ještě místy vidět dělníci, do konce října stavbu dokončí. „Na stavbu v hodnotě 95 milionů Kraj Vysočina počítá s dotací 83 milionů korun,“ uvedl už dříve úředník Radek Handa z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.