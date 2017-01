Elektrárna neláká jen lidi, ale i ryby a dravé ptáky

Dukovany - Areál Jaderné elektrárny Dukovany nepřilákal v uplynulém roce pouze rekordní počet návštěvníků, ale také pestrou skupinu živočichů.

Mezi ty zřejmě nejneočekávanější patřili úhoři, kterým se velmi dařilo pod chladicími věžemi ve východní části elektrárenského areálu. „Vysvětlujeme si to tak, že tam byli nasáti už v podobě jiker nebo malých úhořů z Dalešické přehrady," poznamenal mluvčí JE Dukovany Jiří Bezděk.

Voda pro chlazení elektrárenského zařízení není nijak chemicky upravována a zřejmě i díky její teplotě se úhořům pod věžemi dařilo natolik, že někteří dorostli do délky více než jeden metr.

„Teplota vody se tam po celý rok pohybuje mezi 12 a 25 stupni, neustále proudí a je neustále okysličována, protože padá seshora," vysvětlil Jiří Bezděk. „Také potravy, třeba slimáků, tam měli úhoři zřejmě dostatek," dodal.

V areálu elektrárny žije už delší čas několik zajíců a holubů, jeden čas tam pobývala také liška. V retenční nádrži blízké elektrárně se zase daří bobrům. „Občas tam shodí nějaký strom, který poškodí plot kolem nádrže," poznamenal dukovanský mluvčí.

POŠTOLKY A SOKOLI

Před více než rokem začali pracovníci elektrárny do areálu lákat sokoly stěhovavé a na chladicí věže do výšky 120 metrů umístili hnízdicí budky. „Zatím se tam usadily poštolky, ale podle ochránců přírody je to dobré znamení a v budoucnu by mohli budky obsadit právě sokoli," řekl Bezděk.

Prvními návštěvníky letošního roku ze zvířecí říše bylo v jaderné elektrárně pět netopýrů. „Ti byli 2. ledna po odchytu předáni do odborné péče," doplnil mluvčí elektrárny.