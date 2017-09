OBRAZEM: Elektrárenská infocentra navštívilo rekordní množství lidí

Dukovany - Rostoucí trend v návštěvnosti Infocentra Jaderné elektrárny Dukovany z uplynulých let dosáhl o letošních prázdninách svého rekordu. Do infocenter v Dukovanech a Dalešicích přišlo 8767 návštěvníků.

Mimořádné prohlídky přilákaly do Jaderné elektrárny Dukovany množství lidí.Foto: Jiří Bezděk

„Dosavadní rekordy v návštěvnosti byly překonány v obou měsících. Svůj významný podíl na tom mají mimořádné akce zaměřené pro rodiny, turisty a rekreanty,“ oznámil elektrárenský mluvčí Jiří Bezděk.

Jen červencové mimořádné prohlídky konané v rámci 24 hodin otevřených dveří přilákaly během pátku a soboty do Jaderné elektrárny Dukovany 1052 lidí. Velký zájem byl zejména o skupinové návštěvy střežených prostor, do kterých se jen během uplynulých dvou měsíců podívalo 1959 osob. Navštívili při nich například strojovnu nebo sklad použitého paliva. Dvacet pět z nich se podívalo až na reaktorový sál.

Rekordní návštěvnost hlásí i druhá česká jaderná elektrárna v Temelíně, do které přes prázdniny dorazilo 13 154 lidí. Pozitivně to hodnotí starostové z okolí i ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. „V minulosti existovaly obavy, že jaderné elektrárny negativně ovlivní cestovní ruch, ale ukazuje se, že technika je jedním z turistických lákadel. Zároveň je to také o technickém vzdělávání, které je nesmírně důležité,“ říká doslova.

Za technickým poznáním a příležitostí seznámit se s fungováním jaderné elektrárny přijeli lidé i ze vzdálených míst republiky, například z Mostu, Mariánských lázní, Rumburku, Frýdku-Místku a velký počet také z Prahy. Do elektrárny přijeli nadšenci i z dalekého zahraničí, například z USA, Venezuely, Bolívie či Singapuru, ale i Číny a Koreji. Jednalo se o téměř dvě stovky cizinců.

Překvapení v podobě nových interaktivních modelů čeká návštěvníky dukovanského Infocentra již v průběhu podzimních měsíců. Budou zde instalovány modely zobrazující fyzikální principy a zákony výroby a přenosu elektrické energie, model pokrytí denní spotřeby energie pomocí všech dostupných výrobních zdrojů v České republice, fotopanel i koutek pro nejmenší návštěvníky. Návštěvníci si budou moci všechny tyto věci sami prakticky vyzkoušet takzvaně na vlastní kůži.