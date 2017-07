EET a letní festivaly: Někdo ano, jiný ne. Něco letos, další za rok

Třebíčsko - Elektronickou evidencí tržeb (EET) se musí zabývat i organizátoři letních festivalů. Ne všichni a ne na každý nabízený produkt.

„Co se EET týče, není to pro nás úplně jednoduchá situace. Například lístky do EET ještě letos nespadaly, ty až příští rok, ale prodej triček a dalšího propagačního zboží už jsme přes EET museli řešit letos,“ popisuje mluvčí třebíčského festivalu Zámostí Tadeáš Mahel.

Stánkaři, kteří na festivalech prodávají pivo v kelímku a buřty na tácku budou muset evidovat tržby až od 1. března 2018. Pokud ale na některých festivalech provozují velké party nebo VIP stany se stoly, lavicemi a obsluhou, týká se jich EET už letos, protože Finanční správa taková občerstvovací místa považuje za restaurace.

Například organizátoři Zámostí prodej jídla a pití řeší tak, že prodejní místa pronajímají jiným prodejcům a veškeré další povinnosti tak leží na nich. „My sami prodáváme tvrdý alkohol na barech a tam jsme letos EET mít nemuseli,“ poznamenává Tadeáš Mahel.

Jako přípravu na EET pojali letošní akci pořadatelé Rokytná festu. Zavedli žetony. Návštěvníci si je kupovali u vstupu do areálu, za ně pak u stánků mohli nakupovat jídlo a pití. Výhoda žetonového systému je zřejmá. Stačí jedna pokladna, tržby se evidují na jediném místě. „Na větších akcích, které jsem měl možnost navštívit, to takto funguje už dlouho. Je to velká úspora lidského fondu, navíc i my sami máme o tržbách lepší přehled,“ sdělil jeden z organizátorů Rokytná festu Jaroslav Novák.

Žetony se podle něj osvědčily, návštěvníci je přijali kladně. Povinnost elektronické evidence se bude na pořadatele festivalu vztahovat až od 1. března 2018. „Chtěli jsme lidi připravit na to, jak to bude od roku 2018 fungovat,“ dodal Jaroslav Novák.

Těžkou hlavu s evidencí tržeb si nemusí dělat pořadatelé Folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou. Prázdniny pořádá městské kulturní středisko. „Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou je příspěvková organizace zřízená městem. Příspěvkové organizace jsou dle zákona vyloučeny z povinnosti evidence tržeb,“ sdělila vedoucí kulturního střediska Zuzana Valová.

Další rozdíly můžou návštěvníci letních festivalů zaznamenat u prodeje vody v lahvích, sušenek, žvýkaček, zkrátka baleného zboží. Pokud ve stánku dochází pouze k přeprodávání balených potravin, musí prodejci evidovat tržby už v letošním roce. Pokud je ale prodej baleného zboží pouze vedlejší činnosti stánku a tržby za něj nepřesáhly za předchozí rok 175 tisíc korun, pak platí povinnost EET až od 1. března 2018.

Pokud se vám zdá, že téma EET a letní festivaly vyžaduje pro lepší přehlednost názorný manuál, pak takový Finanční správa skutečně nedávno vydala. Stáhnout se dá na www.etrzby.cz. Přestože většina stánkařů na letních festivalech bude muset povinně evidovat až v příští sezoně, pořadatelé musí s kontrolami počítat už letos. „Kontrolní činnost dodržování povinností plynoucích ze zákona o evidenci tržeb provádí Finanční správa a Celní správa průběžně u subjektů, které evidenci tržeb podléhají, festivaly nevyjímaje,“ odpověděla mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.