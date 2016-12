Dříve tam stával pivovar. Nahradil ho septik

Třebíč /FOTOGALERIE/ - Až do průmyslové revoluce leželo území dnešního Komenského náměstí vně města, vymezeného tehdy hradebním okruhem. Právě městské hradby a po jejich zbourání během 19. století postupná výstavba městského pivovaru a dalších budov na bývalém hradebním okruhu kolem dnes již neexistující Havlíčkovy ulice tvořily severovýchodní vymezení dnešního Komenského náměstí.

Na severozápadě bylo ohraničeno kompaktní zástavbou středověké osady Stařečka a z jihu uzavíral komorní trojúhelníkový prostor malého, jasně vymezeného náměstíčka masiv skalnatého kopce Na Rámech s malebnou výstavbou drobného měřítka. Takto je území zachyceno i na stabilním katastru města z roku 1835. Urbanisticky kvalitní prostor byl postupně doplňován dalšími pozoruhodnými stavbami. Na přelomu 70. a 80. let došlo v souvislosti s budováním silničního průtahu městem a výstavbou autobusového nádraží k plošným demolicím rozsáhlého území s historicky cennou zástavbou i přírodními prvky. Tento brutální (a svým rozsahem nadbytečný) zásah během několika měsíců zcela popřel zažitou urbanistickou strukturu území, které se zde plynule vyvíjelo po celá staletí. Z pohledu vývoje Komenského náměstí se jednalo zejména o demolici pivovaru i další zástavby na bývalém hradebním okruhu, zbytků městského opevnění, Lorenzovy staleté vinárny a zejména pak odbagrování celého návrší Na Rámech.

Dosavadní, jasně definovaná náměstí (Masarykovo a Komenského), oddělená kompaktní zástavbou a propojená Havlíčkovou ulicí, se změnila v urbanisticky neuchopitelný prostor s převážně dopravní funkcí. I když si zachoval název náměstí, význam tohoto pojmu se z hlediska kvality městského prostředí zcela vytratil. Snad jediné, co lze z urbanistického hlediska akceptovat, je zachování původní stavební čáry zástavby kolem bývalé Havlíčkovy ulice (místo pivovaru objekty obchodu a služeb - lidově označované jako „septiky").

V polovině 90. let se uskutečnily dvě významné akce, které vzbudily naději, že urbanisticky znehodnocené území znovu získá charakter městského prostoru, byť v pozměněné formě. První z nich byla výstavba pojišťovny, dokončené v roce 1995. Vedle kvalitní soudobé architektury je třeba zmínit i její urbanistický význam - dostavbu proluky, a tím dotvoření jižní fronty Komenského náměstí. Druhou akcí byla urbanistickoarchitektonická soutěž, jejímž cílem bylo nalézt řešení, které by monofunkčnímu dopravnímu koridoru v úseku mezi gymnáziem a Podklášterským mostem navrátilo charakter městského prostoru. Soutěž přinesla řadu pozoruhodných námětů, jejichž uskutečnění by výrazně přispělo k polidštění tohoto území (obnovení historické stopy silnice od Podklášterského mostu k průtahu, dostavba prostoru parkoviště při zachování kapacity parkování, jasné vymezení obou náměstí…). Uskutečnění námětů nezískalo politickou podporu, a tak území stále charakterizuje ve světě už dávno překonaný koncept z přelomu 70. a 80. let.

I když současné úpravy přinesly řadu dílčích zlepšení (ale i sporných momentů), jedná se vesměs o změny v měřítku architektonického detailu, nikoli systémovou nápravu minulých chyb v měřítku urbanismu.

LUBOR HERZÁN