Domovů důchodců bude víc

Třebíčsko - Naděje dožití se vyššího věku se za poslední roky zvýšila a mnoho mladých nemá na péči o své rodiče či prarodiče čas. Roste proto zájem o služby domů pro seniory. O vybudování takového zařízení se v poslední době hovoří v Dalešicích.

Místo koček by mohli dům v centru Dalešic obývat důchodci. Přispět k tomu může státní dotace.Foto: Deník/ Kamil Černý

Přímo na náměstíčku městyse stojí jeden nevzhledný dům. Zatím se tam prohánějí kočky, v budoucnu by ho ale mohli využívat důchodci. Vedení Dalešic totiž vyhlíží dotaci ze státního rozpočtu. „Je to velký objekt, mohli bychom tam vybudovat minimálně dvacet bytů. Na každý můžeme dostat 600 tisíc korun," podotkl dalešický starosta Jaroslav Zadražil.

Podle něj zájem o usídlení v domově důchodců existuje, a to nejen v Dalešicích. „Už od několika místních jsem to slyšel, a že je zájem v celé republice, slyšíme všude," poznamenal Jaroslav Zadražil.

Podle mluvčí Ministerstva místního rozvoje Veroniky Vároši se také v posledních letech zvýšil zájem samospráv o dotace. Jen v příštím roce rozdělí vládní resort 140 milionů korun na výstavbu nových takzvaných komunitních domů seniorů. „Poptávka ze strany měst a obcí je logicky zapříčiněná permanentním stárnutím populace a zvyšujícími se náklady na bydlení," mínila Veronika Vároši. Podporu obdobných projektů připravuje ministerstvo i pro rok 2018.

Strop nájemného

Komunitní domy seniorů jsou určeny lidem starším šedesáti let a kromě bytů musí být jejich součástí klubovny, společná kuchyně, zkrátka prostory, které budou napomáhat vytvořit z obyvatel domu přátelskou komunitu. Další podmínkou přidělení dotace je také omezení v podobě výše nájemného. To nesmí překročit 57 korun a 20 haléřů na každý metr čtvereční podlahové plochy bytu.

Pokud Dalešice dotaci získají, budou se muset zadlužit, protože státní podporu obdrží až po dokončení stavby. Starosta Zadražil

se tomu však nebrání. „Když už budeme mít dotaci slíbenou a zastupitelé to podpoří, tak do toho půjdeme. Celý objekt je ale ve špatném stavu a asi nejlepší by bylo to celé zbourat a postavit nový dům v podobném duchu, abychom zachovali ráz městečka," poznamenal.

Městys také čeká vyjednávaní se spoluvlastníkem. Polovina domu totiž patří soukromému majiteli. Podle dalešického starosty však už ke kontaktu s ním došlo a další jednání se zdá být nadějné. Stávající objekt je nejméně dvacet posledních let prázdný. Dřív v něm bývaly byty, hospoda a prodejna. Dnes má vytlučených několik oken, omítky opadávají a některé zdi porůstají vegetací.

Zatímco v Dalešicích by mohl vzniknout dům pro seniory ve stávající zástavbě, v Jaroměřicích nad Ro-kytnou se plánuje vybudování podobného zařízení na zelené louce.

V klidné části města

V domě by se pečovalo o staré lidi závislé na ne-ustálé péči. Vzniknout by měl v některé klidné části města, o jeho výstavbu i provoz by se postaral Kraj Vysočina. Jaroměřičtí zastupitelé už s nápadem souhlasili. „Město pro výstavbu pozemky má," řekl starosta Jaroslav Soukup.

Radnice už jeden domov pro seniory v Kaunicově ulici provozuje. Ve městě také funguje dům pro mentálně postižené, který patří Domovu bez zámku.