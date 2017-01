Domov pro seniory vznikne i v Kojeticích

Kojetice, Dalešice - Školáci v budově mateřské školy a obecního úřadu, předškoláci zase v bývalé škole. Mimořádné podmínky teď panují v Kojeticích.

Podle tamního starosty Romana Valy však mají pádný důvod. Obec své budovy opravuje a chystá se i na bývalou školu. „Mateřská škola je v ní jen dočasně, mají tam přechodné útočiště nejpozději do půlky února. Pak už bychom rádi začali více přemýšlet o vybudování bytů pro seniory," vysvětlil kojetický starosta současný stav.

Budova bývalé školy má nabídnout prostor pro pět až šest bytů. Vedení obce brzy zadá vypracování projektové dokumentace, která by měla definitivní počet upřesnit. Na každý byt bude následně žádat o dotaci, získat by mohlo 600 tisíc na vybudování jednoho. Grant vypsalo Ministerstvo místního rozvoje a obcím ho nabídne i v příštím roce, čehož chce využít právě vedení Kojetic.

Vládní resort letos na výstavbu takzvaných komunitních domů seniorů rozdělí 140 milionů korun. „Poptávka ze strany měst a obcí je logicky zapříčiněná permanentním stárnutím populace a zvyšujícími se náklady na bydlení," podotkla mluvčí Ministerstva místního rozvoje Veronika Vároši s tím, že v příštím roce budou obdobné projekty podpořeny znovu.

Podle Romana Valy je budova bývalé školy v Kojeticích už nyní bezbariérová a taky v dobrém stavu. Velká rekonstrukce vnějšího pláště proto nebude potřeba. „Půjde jen o uspořádání vnitřních dispozic," potvrdil starosta.

Obec také nechá v blízkosti objektu s byty pro důchodce vybudovat autobusovou zastávku. Ta by měla sloužit i ostatním obyvatelům z blízkého okolí. „Další totiž stojí na druhém konci obce a hodně lidí to k ní má daleko," podotkl Vala.

Zájemci i z Třebíče

Zájem o byty pro seniory zaznamenal už teď, i když by se měly fakticky budovat až v roce 2018. „Vím o třech lidech, kteří už se nemohou dočkat. Jsou to lidé odtud, ale taky z Třebíče," poznamenal kojetický starosta.

Deník už dříve informoval o plánech vedení Dalešic, které také hodlá díky dotaci svůj domov pro seniory postavit. Nahradit by měl zpustlý dům na tamním městečku. Vzniknout by tam podle starosty Jaroslava Zadražila mělo nejméně dvacet bytů. O některé je zájem již nyní. „Už od několika místních jsem to slyšel, a že je o takové služby zájem v celé republice, slyším všude," zmínil.

Vedení městyse zamýšlí současný dům zbourat a postavit na jeho místě nový ve stejném duchu. „Abychom nenarušili ráz městečka," vysvětlil Jaroslav Zadražil. Současný dům je v dezolátním stavu, omítky odpadávají, má vytlučených několik oken a zčásti už porůstá vegetací.

Komunitní domy seniorů jsou určeny lidem starším šedesáti let a kromě bytů musí být jejich součástí klubovny, společná kuchyně, zkrátka prostory, které budou napomáhat vytvořit z obyvatel domu přátelskou komunitu.

Další podmínkou přidělení dotace je také omezení v podobě výše nájemného. To nesmí překročit 57 korun a 20 haléřů na každý metr čtvereční podlahové plochy bytu.