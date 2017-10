Do bývalé oční školy v Demlově ulici se nastěhují handicapovaní

Třebíč - Opuštěný objekt bývalé oční školy v třebíčské Demlově ulici najde nové využití. Městská budova, kde si děti léčily do roku 2010 oční vady, bude brzy sloužit handicapovaným lidem. Město tam zřídí chráněné bydlení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Bílek

"Máme avízo, že obdržíme dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí. Chráněné bydlení bude určeno mentálně a zdravotně postiženým lidem. Chystáme se na výběr dodavatele prací, hotovo by mělo být do konce září příštího roku," uvedla třebíčská místostarostka Marie Černá, která má ve své kompetenci hospodaření s městským majetkem.

Podle jejích slov půjde o zařízení pro klienty s lehčím postižením, kteří se o sebe zvládnou postarat pod dohledem asistenta. Ten jim pomůže vyprat, uvařit, doprovodí je na úřad.

Obyvatelé domu budou pravidelně docházet buď do stacionáře nebo do některé chráněné dílny. "Projekt počítá se třemi domácnostmi po čtyřech klientech. Předpokládáme, že rekonstrukce vyjde na částku okolo 14 milionů korun," doplnila Černá. Z toho by měla 80 procent tvořit dotace.