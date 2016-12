OBRAZEM: Děti postrádají zručnost. Ve školách má pomoci Teifoc

Okříšky - Deset nových stavebnic Teifoc s různou náročností obdržela Základní škola v Okříškách. Jde o projekt vedení Kraje Vysočina, obcí a firem, které chtějí děti naučit zručnosti a přivést je k řemeslu.

Právě ve středoškolských učebních oborech je prý řemeslně schopných dětí málo, a politici i majitelé firem to chtějí změnit. „Dnešním brigádníkům se na staveništi bojíte něco svěřit," upozornil jednatel třebíčské firmy Stavoizola Pavel Bulant.

„Dřív k nám třeba chodil jeden člověk, který je dnes právníkem, ale pracovat na stavbě tenkrát uměl. Dnešním brigádníkům dáte kladívko a už abyste jeli pro obvazy," dodal s tím, že řemeslníci budou brzy placeni tak jako právníci či lékaři.

Teifoc má podpořit zručnost právě ve stavebnictví. Obsahuje cihličky, místo malty speciální hmotu a malé zednické lžíce. Děti z nich budou moci postavit dům nebo třeba most. V Okříškách se stavebnice stane součástí praktických činností. Stejná praxe se už dnes zavádí na dalších asi třiceti základních školách v kraji.

Jako první přišel s nápadem pořídit dětem stavebnice Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Na jeho výzvu slyšelo vedení kraje, obce i firmy. Na financování se v Okříškách podílely všechny tři subjekty.

Ředitelka okříšské školy Ludmila Langová projekt přivítala. Dnešní děti totiž prý moc možností, jak k řemeslu přičichnout, nemají. „Dílny jsou doma už dnes výjimečné, zvířata taky už moc lidí nechová. Mají jen trávníky, takže děti se možná jednou za týden dostanou k sekačce. To je všechno," poznamenala. „Taky v domácnosti činností ubylo. Běžné už jsou automatické pračky, sušičky i myčky," podotkla Ludmila Langová.

Starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý věří, že stavebnice Teifoc ve výchově nových mistrů zednické práce pomohou. „Třeba mezi vámi je budoucí schopný stavební vedoucí, který něco užitečného už z opravdových cihel v Okříškách postaví," řekl při předávání stavebnic žákům.

Pokroková škola

Tamní základní škola patří v kraji mezi ty pokrokové. Během posledních let tam vznikly nové dílny pro práci s kovem, dřevem a také keramikou. A nejde v nich jen o učení pro učení. „Žáci tam třeba rozmontovali lavičky, které máme v šatnách, všechny obrousili a znovu natřeli. Povedlo se jim to, je to úžasná práce," pochvalovala si ředitelka Ludmila Langová.

Teifoc není jediným projektem, kterým chce vedení kraje zručnost dětí zlepšit. Už dříve dodalo do škol stavebnice plné šroubků a součástek Roto a Merkur, včetně metodiky o tom, jak s nimi zacházet. Ujaly se i v Okříškách.

Středoškoláci z učebních oborů napříč krajem se zase už několikátý rok chlubí vlastnoručně postavenými vozidly Kaipan. Kromě toho jim letos začal kraj po dohodě s cestáři dodávat starší traktory. Studenti oborů opravář zemědělských strojů by je měli rozebrat a zrenovovat. První takový traktor letos získala Střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích.