Dárek nemocnici se odvíjí od počtu lidí v Třebíči

Vysočina – Nový Brněnský most, Telečská ulice, křižovatka Žižkovy a Rantířovské ulice, mosty na dálničním přivaděči či přípravy na výstavbu sjezdu z přivaděče do ulice Romana Havelky. Tato dopravně vytížená místa v Jihlavě příští rok čekají opravy a u Brněnského mostu i jeho dočasné úplné uzavření. Samozřejmě se to vše výrazně dotkne všech motoristů i cestujících městskou hromadnou dopravou.