Cyklobusem do práce, na kole domů. Jaderná elektrárna zavedla nový benefit

Dukovany - Jaderná elektrárna Dukovany zavedla neobvyklý benefit. Své zaměstnance vozí do práce cyklobusem. Zpátky domů se pak vydávají na kole.

Jaderná elektrárna Dukovany zavedla neobvyklý benefit. Své zaměstnance vozí do práce cyklobusem.Foto: Archiv JE Dukovany

Benefit jaderná elektrárna poprvé vyzkoušela loni, naplno jej odstartovala od tohoto týdne. Ukázalo se, že je velmi oblíbený.

„Cyklobus jsem vloni využíval celkem často, letos to plánuji také. Když vyjde hezké počasí, tak i několikrát do týdne. Jsem za tuto možnost rád, ráno se dostanu bezpečně do práce, ušetřím energii a odpoledne si mohu jízdu na kole naplno užít,“ říká Jiří Dobeš, jeden ze zaměstnanců, kteří pravidelně využívají službu dopravy kol.

Cyklobusy jsou určené nejen pro kmenové zaměstnance elektrárny. Využít jich mohou i zaměstnanci dodavatelských firem nebo lidé z regionu, cestující smluvní dopravou. V provozu budou do konce října.

Cyklobusy se speciálními nosiči vyjíždí vždy v časech 5:15 a 5:45 z Hájku a 5:25 a 5:45 z Boroviny. „S ohledem na rostoucí zájem o tuto službu doporučujeme provést rezervaci místa pro své kolo na příslušném spoji, kterou lze snadno a rychle provést přes webový portál www.doedunakole.cz. Služba je poskytována bezplatně,“ vzkazuje mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Loni nabízené služby využilo téměř 300 sportovně založených zaměstnanců. „Smyslem programu cyklobusem do práce je využít při brzké ranní přepravě, která je často doprovázena vysokým počtem aut a horší viditelností, bezpečný způsob autobusem. Odpoledne pak lidé odjíždějí na svém bicyklu bez starostí a čistou hlavou domů,“ poznamenal mluvčí.