Cyklistický maraton je tu, na přihlášení zbývají poslední dny

Třebíč – Počátek května je tradičním datem konání jedné z největších cyklistických akcí na Třebíčsku, veřejného závodu horských kol Čez MTB Maratonu. Jinak tomu není ani letos, kdy pořadatelé ze Sportovního klubu SHS Třebíč zvolili pro konání jubilejního X. ročníku závodu neděli 7. května.

Start závodu.Foto: Jaromír Mutl

Závod, který se takřka ze tří čtvrtin jede po nezpevněných lesních a polních cestách zavede účastníky do překrásných scenérií Přírodního parku Třebíčsko.

Hlavní, 60 km dlouhý závod, se pojede v pěti věkových kategoriích mužů a dvou kategoriích žen. Ve velmi populární kategorii Open účastníky čeká trasa dlouhá 42 km. Pořadatelé nezapomínají ani na děti do 15 let. Ty se mohou zúčastnit s doprovodem, a čeká je spíše 14 km dlouhá rodinná vyjížďka.

Centrem závodu je tribuna Sportovního areálu v třebíčské ulici Manž. Curieových. V tribuně proběhne od 8 hodin prezentace účastníků a o dvě a půl hodiny později bude také proveden hromadný start. Ve 13.30 hodin zde budou rovněž vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií.

Zájemci o start v závodu se mohou přihlásit on-line na webu: www.cezmtbmaraton.cz, a to do 4. května 2017. Ti, kteří to nestihnou se mhou přihlásit v den závodu přímo na místě. Přihlášení on-line však zaručuje nižší startovné.

Nejlepší závodníci v každé z vypsaných kategorií budou oceněni poháry a cenami od sponzorů, účastnické medaile jsou pak připraveny pro všechny, kteří budou startovat v kategorii Family.

Veškeré informace o závodě, trati, podmínkách startu, možnostech ubytování apod. lze najít na e-mailové adrese: sportklub@shs-trebic.cz, případně na webech: www.shs-trebic.cz a www.cezmtbmaraton.cz.