Císařské posvícení láká na průvod, masky se půjčují zdarma

Moravské Budějovice – Křik trhovců, hudba znějící ulicemi, slavnostní průvod městem a vernisáž nové výstavy. To vše čeká návštěvníky Moravských Budějovic od čtvrtka 12. října až do neděle. Ve městě se uskuteční tradiční Císařské posvícení.

Císařské posvícení v Moravských Budějovicích.Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

Slavnostní program odstartuje už ve čtvrtek odpoledním posezením s hudbou, tancem a občerstvením v Besedě. Pátek bude patřit vernisáži výstavy základních a mateřských škol mikroregionu v zámeckých konírnách od sedmnácti hodin.

Sobotní program odstartuje hned ráno, kdy v osm hodin zahájí posvícenské trhy Lukovští trubači. Od devíti hodin si pak budou moci zájemci prohlédnout zdarma muzeum řemesel, kde o půl jedenácté proběhne vernisáž výstavy 70. výročí periodika Vídeňské svobodné listy, kterou hudebně doprovodí krajanský pěvecký sbor Lumír z Vídně.

„Jejich skladby budou jistě pro návštěvníky velkým lákadlem,“ zmínila Nikola Šťastná z moravskobudějovické Besedy. Odpolední posvícenské veselí začne ve třináct hodin v zámeckých konírnách koncertem písní Jaromíra Herleho pro soprán a klavír, které zazpívá sopranistka Isabella Schwarz v doprovodu skladatele Pavla Koutníka.

Největším lákadlem posvícenského programu bude bezpochyby slavnostní průvod městem. „Průvod je tradiční a vždy velice krásný. Lidé v čele s císařem Franzem Josefem půjdou od Penny marketu na náměstí, kde bude program pokračovat. V průvodu bude hrát dechová hudba Dubňanka. Za císařem pak tradičně povedou průvod skauti, hasiči a kapela. Co se masek týče, bude to i pro nás překvapení. Vyzvali jsme návštěvníky posvícení, aby si u nás v půjčovně krojů zapůjčili zdarma na posvícení masky a určitě se do průvodu připojili. Tak jsme zvědaví,“ popsala Nikola Šťastná. Rezervace kostýmů je možná až do čtvrtka 12. října.

Poté, co průvod dojde na Pucnerovu ulici, přesune se program na pódium. Jako první se představí Dubňanka, kterou vystřídá dětský folklórní soubor Škrpálníček. Následovat jej bude Draha Urbánková s kytarovou školou.

Hudební produkci pak vystřídá akční vystoupení Profi aerobic teamu MB. Následně předvedou adrenalinové vystoupení Ride Wheel show. „Je to nezapomenutelná show plná adrenalinu. Jedná se o předvedení sportu, ke kterému se využívají speciálně upravená kola. Kluci na nich přeskakují různé překážky a podobně. Prostě přijedou ukázat, že se na kole dá jezdit i jinak, než všichni známe,“ upřesnila Šťastná. Odpolední program uzavře kapela Tuláci.

Císařské posvícení ale nebude jen o hudbě tanci a průvodu. Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla a pití. „Loni se nám osvědčilo, když jsme měli na zámeckém nádvoří různé pivovary. Návštěvníci posvícení byli nadšeni. Proto jsme i letos pozvali pivovar Gajdoš, Poutník a Jihlavský Podklášterní pivovar. Dále budou na nádvoří zabijačkové speciality a ukázky ze zabijačky,“ uzavřela Šťastná.