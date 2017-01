Cestující v Třebíči teď vozí i dva zbrusu nové minibusy

Třebíč - Na začátku roku začalo třebíčskými ulicemi jezdit dvanáct nových autobusů. Nešlo však pouze o klasické vozy. Mezi nimi byly také dva minibusy Mercedes Benz Sprinter.

Mercedes Benz Sprinter má kapacitu třiadvacet míst a je v něm prostor pro rodiče s kočárkem i pro imobilní občany s invalidním vozíkem.Foto: Deník/František Vondrák

O minibusech, které by zajížděly především do místních částí, se mluví v Třebíči již několik let. Jednou z podmínek výběrového řízení na nového dopravce se však staly teprve loni.

Zatím minibusy prochází zkušebním provozem. „Minibus Spriter je pro občany Třebíče novinkou, se kterou se cestující setkají především ve večerních hodinách a o víkendech, kdy je obsazenost vozidel nižší," řekl ředitel Trado MAD Milan Dygrýn.

Jet nimi mohou cestující například na lince deset, která je nyní kvůli stavbě nového Podklášterského mostu zkrácená. Jezdí také v méně frekventovaných časech na lince číslo třináct, která zajíždí k Jitoně. A nasazená je rovněž na lince 31.

VÝLUKOVÝ STAV

„Nyní v Třebíči panuje výlukový a dočasný stav, protože je uzavřený Podklášterský most. Až se otevře, budou více nasazené na příměstské linky," vysvětlil vedoucí odboru dopravy na třebíčské radnici Aleš Kratina.

Kapacita vozidla je třiadvacet míst a je v něm prostor pro rodiče s kočárkem i pro imobilní občany s invalidním vozíkem. Přesto již museli na radnici řešit také stížnosti. „Od jejich nasazení jsme udělali již dvě změny, protože došly od lidí připomínky, že vozy nevyhovovaly komfortně. Lidé se do něj vešli, ale necítili se pohodlně," popsal Kratina.