Cena hejtmana patří městu Třebíč a Domovu bez zámku

Třebíč, Náměšť nad Oslavou - Město Třebíč a sociální zařízení Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou jsou vítězi druhého ročníku prestižní regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Domov bez zámku oslavil již 50 let své existence.Foto: Deník/ Kamil Černý

Ocenění také obdržel tradiční výrobce lyží z Nového Města na Moravě společnost Sporten a česká strojírenská společnost zajišťující vývoj, výrobu a testování letecké techniky První brněnské strojírny Velká Bíteš. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pondělí v sídle Kraje Vysočina.

Do druhého ročníku soutěže vyhlašované Krajem Vysočina a partnery se přihlásilo 31 subjektů, o pět více než před rokem. „Zvyšující se zájem o soutěž mezi velkými i malými firmami, veřejnou správou měst i obcí nás přesvědčuje, že subjektům se sídlem na Vysočině nechybí smysl pro odpovědné chování vůči zaměstnancům, klientům, podnikatelskému i životnímu prostředí. Všichni ocenění jsou vzorem pro své okolí, jsem přesvědčen, že v kraji působí mnoho dalších, které aktivně přispívají k rozvoji, jen o tom zatím zbytečně skromně mlčí,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Výsledky II. ročníku soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

• Kategorie soukromý sektor do 250 zaměstnanců

1. SPORTEN, a.s., Nové Město na Moravě

2. HBH odpady, Havlíčkův Brod

3. Rodinný pivovar BERNARD a.s., Humpolec

• Kategorie soukromý sektor nad 250 zaměstnanců

1. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Velká Bíteš

2. FRAENKISCHE CZ s.r.o., Okříšky

3. ICOM transport a.s., Jihlava

• Kategorie veřejný sektor – obce

1. Město Třebíč

2. Město Žďár nad Sázavou

3. Město Humpolec

• Kategorie veřejný sektor – ostatní

1. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou

2. Střední průmyslová škola Třebíč

3. Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč