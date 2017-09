Bývalá základní škola v Borovině je na prodej. Nejméně za 19,4 milionu korun

Třebíč /FOTOGALERIE/ – Nepotřebný rozsáhlý objekt bývalé základní školy v Okružní ulici v Třebíči Borovině může mít brzy nové využití. Třebíčské zastupitelstvo totiž schválilo prodej tohoto městského majetku.

„Prodej se uskuteční obálkovou metodou, nejnižší akceptovatelná cena je 19,4 milionu korun, což je cena tržní,“ uvedla místostarostka Třebíče Marie Černá (Třebíč můj domov). Co tam v budoucnu může být? Podle územního plánu je to smíšená zóna bydlení, občanské vybavenosti a služeb bez dopadu na okolí.

Jedná se o budovu kolaudovanou v roce 1983 a přilehlé pozemky. Prodej se netýká hřiště za bývalou školou, to se bude zřejmě už příští rok nákladně revitalizovat a pak začne plnohodnotně sloužit veřejnosti.

Zájemci o koupi objektu můžou doručit svou nabídku v obálce na podatelnu třebíčské radnice do 7. listopadu tohoto roku do 13 hodin. Musí také složit na účet města jistinu ve výši jeden milion korun.

„Nelíbí se mi příliš krátká doba, kterou případní kupci mají. Je to nějakých šest týdnů. Ano, objekt je nepotřebný a je nutné s ním něco dělat, ale není to houska na krámě,“ nechal se na záříjovém zasedání zastupitelstva slyšet opoziční zastupitel Jaromír Barák (Třebíč občanům!).

Je přesvědčený, že kdyby se nemovitost prodávala déle, byla by šance, že zájemci nabídnou slušnou cenu i záměr.

Na to mu vedoucí třebíčského odboru majetku a investic Pavel Kraus odpověděl, že termín otevírání obálek, tedy 8. listopadu, se trefuje mezi termíny zasedání zastupitelstva. Aby bylo možné prodej následně projednat.

„Kam spěcháme, se ptám?“ Položil otázku Barák. Podle něj by mohli zastupitelé o dalších krocích prodeje klidně jednat až na některém dalším zasedání.

V současnosti mají část objektu bývalé školy v zápůjčce policisté, v nájmu je tam také mateřské centrum či firma, která využívá skladové prostory. Ti všichni podle Pavla Krause počítají s možným odchodem, je to podchycené i smluvně.

Základní škola v této budově působila do roku 2005. Posléze tam několik let měla své zázemí Západomoravská vysoká škola, než se přestěhovala do jiné části města.