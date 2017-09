Bývalá miss z Náramče boduje v show Tvoje tvář má známý hlas

Nárameč /FOTOGALERIE/ - V televizi právě startovala další řada úspěšné show Tvoje tvář má známý hlas. V Náramči, rodné vsi vítězky úvodního dílu Jitky Boho, bylo ve stejný čas v sobotu večer pořádně veselo. Jenže na televizi tam koukal málokdo. Zrovna se totiž slavily dožínky. A pořádně ve velkém. Řada místních tak přišla o zážitek, kdy si zdejší rodačka zapsala další dílčí úspěch.

Bývalá miss z Náramče Jitka Boho, za svobodna Válková, boduje v populární televizní show Tvoje tvář má známý hlas. První kolo vyhrála, proměnila se do Beyoncé.Foto: Archiv TV Nova

„No vidíte, úplně jsem to zasklila, to víte, dožínky. Ale příští sobotu si to určitě nenechám ujít a budu držet palce, však je z Náramče, sledujeme, když se někde objeví,“ zmínila v pondělí prodavačka ze zdejší samoobsluhy Jitka Otoupalová.

Jitka Boho, za svobodna Válková, byla na dožínkách taky. Televizní pořad je totiž předtáčený.

„Ano, byla v průvodu, přijeli s rodinou, viděla jsem je. A její maminka mi už předem říkala, jak byla Jitka v napětí, že vyfasovala docela náročný kus. Paní Válková teď Jitce hlídá malou Rozárku, aby se mohla soustředit na soutěž,“ podotkla v pondělí učitelka z náramečské mateřinky Lenka Šmídová.

Bývalá česká miss si hned v začátku novácké show ostudu neutrhla. S přidělenou písní Listen od Beyoncé se vypořádala se ctí. Porotě vyrazila dech. Ukázala, že má krom hezké tváře i slušný pěvecký potenciál. Což ostatně doma v Náramči dobře vědí. „Paní sousedko, já vám zazpívám anglicky,“ říkala už jako malá na zahradě své první posluchačce z řad veřejnosti.

Při studiu třebíčského katolického gymnázia objížděla akce s rockovou kapelou Spirit Rock. I v pětadvaceti příležitostně zpívá stále, její manžel Lukáš Boho je bubeník a má kapelu. Nyní už žijí v Praze.

„Jitce zpívání jde. Já se sice dožínek účastnila, ale běžela jsem domů podívat se na její vystoupení. Bylo to fakt dobré a slušelo jí to. Ona je buldok, když se do něčeho pustí, tak tomu dá všechnu energii,“ hodnotila jedna ze sousedek Válkových paní Jana. Ona sama se domnívá, že v soutěži Tvoje tvář má známý hlas nejde ani tak o konkrétního hlavního vítěze, jako spíš o přitažlivou show pro diváky a šeky pro nadace.

Je to určitě taky velmi účinný způsob, jak se zviditelnit. Pořad měl sledovanost milion diváků.

Jitka, tehdy ještě Válková, o sobě dala poprvé víc vědět už v roce 2009, kdy se dostala do závěrečné čtyřicítky klání Česko Slovenská SuperStar.

O rok později osmnáctiletá dívka z Náramče vyhrála Českou miss. Tehdy s ní při návratu s korunkou slavila celá vesnice v kulturním domě, nechyběl ohňostroj a tancovačka. Při otázkách před nabitým sálem přiznala, že se do soutěže přihlásila sama na doporučení kamarádky vizážistky. Gymnázium tehdy zdárně dokončila. Stihla ještě zabodovat na Miss Universe, kde se v tvrdé mezinárodní konkurenci probojovala do závěrečné patnáctky nejkrásnějších dívek.

Dnes pětadvacetiletá mladá žena se modelingu věnuje stále, i když je teď její hlavní starostí skoro dvouletá dcera Rozárka. Jitka má dva starší sourozence, sestru a bratra.

Po miss uvažovala, že se bude věnovat studiu medicíny, zmiňovala stomatologii. Nakonec nastoupila na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde začala studovat biologii a geologii.

V dalším sobotním pokračování show Tvoje tvář má známý hlas ji čeká opět nelehká výzva. Po krásné Beyoncé si vylosovala naprostý protipól: podivného umělce, který si říká Marilyn Manson.